Как правильно кормить ребенка кашей: 17 подсказок для родителей

Вот что нужно знать родителям, когда они включают в рацион ребенка кашу.

Блюда из круп в том или ином виде присутствуют в рационе большинства детей. Однако, по мнению врачей, вводить их нужно своевременно, при этом не злоупотреблять количеством и соблюдать правила приготовления.

Людмила Журба, главный врач Центра красоты и здоровья Alean Family Resort & Spa Riviera 4*, рассказала «Летидору», какие каши более всего подходят для детей разного возраста, в какое время их лучше давать и как при этом контролировать вес ребенка.

Каша — замечательный источник витаминов, микроэлементов и углеводов, необходимых для быстрорастущего организма. Ввод злакового прикорма — это важный этап взросления ребенка, кроме того, это еще и способ его знакомства с окружающим миром. Чтобы введение в рацион нового продукта прошло без проблем, родителям нужно знать, как это сделать правильно.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует начинать прикорм с возраста 6 месяцев, в случае если малыш находится на грудном вскармливании. Как правило, каши ему предлагают после того, как он уже познакомился с овощными пюре.

Если ребенок питается искусственными смесями, то знакомить его с другой едой можно раньше — в 4-5 месяцев, особенно если он плохо набирает вес. В этом случае время начала прикорма и другие особенности расширения рациона лучше обсудить с педиатром.

Для начала выбирайте безглютеновые злаки, лучше гречку, рис или кукурузу.

Многие мамы начинают с гречневой каши, потому что она практически не имеет противопоказаний, богата белком, железом, витаминами группы В и магнием.

Гречневая каша на воде — легкое, но в то же время сытное блюдо. Она содержит сложные, или «медленные», углеводы, которые способствуют длительному насыщению организма. Уровень сахара в крови после ее употребления повышается медленно, по этой причине она рекомендована диабетикам.

А вот еще почему современные диетологи советуют готовить гречневую кашу исключительно на воде. В молоке содержится много кальция, в гречке — железа, но как раз в присутствии железа кальций не усваивается организмом, поэтому и толку от такой каши не будет.

Продукты, содержащие углеводы, лучше употреблять в первой половине дня. Но если гречневую кашу на воде и без сахара съесть на ночь, то по этой причине существенного повышения уровня сахара в крови, вопреки распространенному мифу, не произойдет.

Крупы, содержащие глютен, — это перловая, овсяная, пшеничная, манная, ячневая и другие. Глютен — это растительный белок, который, как правило, плохо переваривается маленькими детьми. Однако по мере дальнейшего формирования пищеварительной системы эта проблема в большинстве случаев проходит.

С введением в рацион ребенка содержащих глютен каш лучше повременить до 8-10 месяцев и после этого внимательно наблюдать, не появится ли аллергическая реакция на глютен в виде диареи, газообразования или других симптомов.

Если нежелательной реакции нет, смело предлагайте ребенку блюда, например, из перловой крупы, которая содержит лизин.

Эта аминокислота обладает противовирусными свойствами.

Современная пищевая промышленность предлагает огромное количество видов детского питания, и перед молодой мамой зачастую встает вопрос о том, купить кашу в магазине или приготовить самой.

Каши для первого прикорма, которые предлагают ведущие мировые и российские производители, как правило, безопасны, имеют качественный состав, обогащаются железом, калием, цинком и другими важными микроэлементами. Кашки из коробки имеют нежную однородную консистенцию, они легко готовятся и нравятся малышам.

Но следите, чтобы в составе не было соли, красителей и искусственных компонентов.

Возьмите за правило отмечать на коробке дату вскрытия упаковки с любой кашей или крупой, чтобы избежать риска использования продукта с истекшим сроком годности.

Конечно, экономичнее готовить кашки ребенку самостоятельно. Для этого необходимо выбрать крупу высокого качества, перебрать, промыть и высушить ее, а затем измельчить в кофемолке. Очень важно при этом соблюдать правила гигиены.

Кашу варят из расчета 100 г воды на 5 г крупы.

Сначала блюдо готовят только на воде, потом — на разбавленном молоке (1:1) и только начиная с 1 года — на цельном молоке.

Начиная примерно с 8 месяцев можно положить в кашу сливочное или оливковое масло. Соль и сахар не добавляют. Взрослым такая каша может показаться пресной и невкусной, но имейте в виду, что рецепторы малыша еще не избалованы и вкус крупы он воспринимает по-другому. Именно поэтому для кормления малышей до трех лет имеет смысл предлагать полезные каши с пониженным содержанием сахара, соли и других нежелательных ингредиентов.

Первую дегустацию каши запланируйте на завтрак. Начинайте буквально с 5 мл, чайной ложки, а затем в течение 7-10 дней доведите объем до 150 мл. Если аллергической реакции нет, через 10 дней предложите малышу кашу из другой крупы.

Многие родители задаются вопросом, давать ли ребенку манную кашу, которая у них самих ассоциируется с детской едой. Современная диетология считает манку крупой, наиболее бедной полезными веществами, поэтому большой необходимости вводить ее в рацион ребенка нет.

Но если ваш ребенок любит манную кашу и не склонен к полноте, можете баловать его любимым блюдом не чаще двух раз в неделю.

Родители крепышей, которые хорошо набирают вес и склонны к полноте, зачастую беспокоятся, что с началом прикорма кашей ребенок может набрать лишние килограммы. Но если давать ребенку каши, сваренные на воде, то подобное вряд ли произойдет.

Если ребенок стал стремительно набирать вес, посоветуйтесь со специалистом, сдайте необходимые анализы. Возможно, кормящей матери нужно откорректировать свой рацион или стоит заменить детскую смесь на менее калорийную.

Если ребенку больше полутора-двух лет, и он уже не получает грудное молоко, то, возможно, слишком быстрый набор веса объясняется тем, что вы варите кашу на жирном молоке и кладете в нее слишком много масла, сахара или других высококалорийных добавок, например орехов, цукатов или сухофруктов.

Обратите внимание на размер порции, он не должен превышать объема 150-200 мл. Не перекармливайте малышей, ведь формирование здоровых пищевых привычек с младенческого возраста очень поможет им во взрослой жизни.

Обращайте внимание также на количество блюд из круп, которые вы предлагаете ребенку в течение суток: их не должно быть больше двух. Когда утром вы даете ребенку кашу, то учитывайте обеденный рацион: если суп из овощей, то на гарнир ко второму блюду можно добавить вареную гречку, например. Но если в составе супа уже есть крупа, перловая, например, или рисовая, то в качестве гарнира к мясу или рыбе лучше предложить овощи.

Что касается экзотических круп, например киноа, амаранта и других, то использовать их, составляя меню для малыша, желательно только тогда, когда он уже будет питаться совсем как взрослый.

Фото: Shutterstock.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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