Отец годовалого младенца избил им любовницу и отделался штрафом

В Калифорнии 27‐летний отец в порыве гнева на любовницу не нашел лучшего орудия, чем собственный сын. Камера видеонаблюдения соседей зафиксировала скандал, в ходе которого папаша размахивает ребенком, как бейсбольной битой и бьет им женщину. Соседи сообщили об увиденном в полицию, и один из офицеров едва мог совладать с охватившим его гневом. Об этом сообщила СBC News.

Полиция Калифорнии арестовала 27-летнего Текхоака Дэнни Лима из Риверсайда, который использовал своего младшего сына полутора лет в качестве оружия во время ссоры с любовницей. Видеокамера на доме соседей зафиксировала, как мужчина дерется с женщиной, размахивая младенцем, подобно бейсбольной бите. Женщина протягивает руки, хватает ребенка, мужчина его вырывает и продолжает размахивать, после чего швыряет на землю.

Соседи Лима — Майкл и Кристи Огден — были шокированы увиденным и выложили кадры в соцсети. Там их заметил местный полицейский и решил разобраться.

«Было ужасно это наблюдать. Тем более, что мы не знали, что происходит до тех пор, пока не стали свидетелями происходящего, которое уже нельзя было остановить», — рассказала Кристи.

Полиция явилась в дом Лима через пять часов после случившегося и арестовала его по обвинению в жестоком обращении с детьми. Лим признался в содеянном и предположил, что, вероятно, его посадят в тюрьму.

«От увиденного просто дыхание перекрывает, а затем накатывает гнев», — призналась детектив полиции Риверсайда Джерилин Чобаковски.

Ребенка с ссадинами, синяками и кровотечениями госпитализировали. Через два дня его выписали и отдали биологической матери.

Лим был освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов на следующий день после его ареста.

Не менее странное поведение матери по отношению к ребенку было зафиксировано в городе Алексин под Тулой. Молодая женщина избила новорожденного, о чем в полицию сообщила бабушка младенца. Агрессивной матери выписали штраф…100 рублей.