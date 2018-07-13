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Россияне будут платить налог на парфюмерию и косметику
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Россияне будут платить налог на парфюмерию и косметику 

Банки Сегодня 1 час назад
Россияне будут платить налог на парфюмерию и косметикуЕсли законопроект пройдет в Государственной Думе, то производители косметических и парфюмерных товаров будут оплачивать дополнительно 523 рубля за каждый использованный литр безводного спирта. Также налогом будет обложен и денатурированный спирт, за использованный литр которого необходимо будет оплатить акциз в размере 107 рублей. Главным нововведением, которое призвано искоренить нелегальных производителей алкоголя, является механизм подтверждения использования спирта по прямому назначению.
Министерство здравоохранения РФ отмечает, что более 93% алкогольных отравлений связаны с употреблением этанола, который используется для изготовления парфюмерное продукции. Поэтому новый акциз позволит нанести сокрушительный удар подпольным производителям нелегального алкоголя. На инициативу отреагировала и Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, которая заявила, что введение новых акцизов приведете к подорожанию продукции и к сокращению рабочих мест на предприятиях.
Женский форум
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