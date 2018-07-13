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Учёный рассказал, что после смерти люди продолжают жить
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Учёный рассказал, что после смерти люди продолжают жить 

13 Новостей.ru 1 час назад
Фото: 13 Новостей.ru
Вы задумывались о том, что происходит с теми, кто уходит из этого мира? Споры о существовании жизни после смерти ведутся испокон веков и эта тема захватывает лучшие умы человечества, которые хотят понять, существует ли что-то за гранью физической оболочки человека. Верующие люди уверенны в существовании ада и рая, а учёные считают это сказками для детей и отрицают возможность жизни после смерти. Но не все учёные настроены скептически и есть небольшой процент тех, кто уверен в существовании другой жизни, за гранью понимания многих людей. Учёный по имени Роберт Ланц рассказал, что после того, как заканчивается физическая жизнь человека в этом мире, наступает другой этап и люди отправляются в параллельные миры, где им предстоит существование в отличной от земной форме. Роберт привёл немного странные доказательства в виде монстров, которые иногда встречают в жизни. К ним относятся мифические русалки, снежный человек и другие создания, о существовании которых ходит множество легенд и слухов. По его мнению, они как раз и приходят с подобных миров и потом снова возвращаются в привычную среду обитания. Ланц один из многих учёных, которые считают возможной жизнь после смерти, но доказательства являются слишком уж натянутыми и коллеги Роберта не решились комментировать его мнение.
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