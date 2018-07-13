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Многодетная британка покончила с собой из‐за ссоры с бойфрендом
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Многодетная британка покончила с собой из‐за ссоры с бойфрендом 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Мать троих детей поздно вернулась домой из Большого Манчестера, чем не угодила своему бойфренду. Из‐за ссоры она покончила с собой. Об этом сообщил портал The Mirror.
Уточняется, что Кейли Баркер после веселой вечеринки с друзьями поздно вернулась домой. Такой поступок не оценил ее бойфренд Стивен Спикман, в результате чего просто решил с ней не разговаривать.
Девушка также решила объявить бойкот своему парню и вышла из дома. Она позвонила в службу спасения и предупредила что собирается покончить с собой, но сотрудники опоздали — женщина умерла.
По данным следствия, Баркер за несколько часов до гибели пила алкоголь и употребляла наркотики, в результате чего ее разум исказился.
«Она собиралась не пить, так как на следующее утро ей надо было отвезти сына на игру по регби. Но потом к ней пришла подруга и позвала на вечеринку у нее дома. Кейли казалась счастливой и веселой. Но вернулась она только в шесть утра», — вспоминает ее бофренд.
Спикман сообщил, что не был готов к такому развитию событий, поскольку пара вела «комфортную жизнь» и имела «хороший дом».
Ранее сообщалось, что юная ростовчанка попала в реанимацию после алкогольной вечеринки. Вечером 9 июля девушка употребляла спиртное дома у своего приятеля-именинника. Внезапно юная ростовчанка лишилась чувств. Друзья позвонили в скорую помощь.
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