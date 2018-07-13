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«Привет, я Фред»: рука американки‐инвалида стала звездой Instagram
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«Привет, я Фред»: рука американки‐инвалида стала звездой Instagram 

360tv.ru 56 минут назад
Фото: 360tv.ru
В США 16‐летняя школьница создала Instagram для собственной руки, которая живет своей жизнью и рассказывает о ней подписчикам. Рука у Хейли Гарднер (Haylee Gardner) необычная ‐ она недоразвита из‐за порока внутриутробного развития, на ней нет пальцев. Эту особенность Хейли творчески переосмыслила и создала новый мир, в котором ее рука стала главным героем, веселящим людей. Об этом рассказала Daily Mail.
Левая рука Хейли Гарднер из-за синдрома амниотических перетяжек (синдром Симонарта) оказалась недоразвитой, девочка родилась без пальцев. Благодаря матери, Хейли с детства научилась принимать свою особенность и не бояться показывать руку людям.
«Моя мама действительно немало сделала для этого, когда я росла. Она убедила меня не бояться своей руки и перестать скрывать ее», — призналась Хейли.
В детстве девочка часто рисовала на руке рожицы, а в юности создала для Фреда — так она назвала созданного героя — аккаунт в Instagram и стала веселить людей, публикуя забавные фото с позитивными слоганами.
«Когда я была маленькой и скучала, то стала веселить себя, разрисовывая руку. Я рисовала на руке рожицы, так как мой палец выглядел как нос, а другие выглядели как ирокез», — рассказала школьница.
«Фред говорит всем: пусть ваши проблемы растворятся, как мыльные пузыри», — пишет девушка.
«Девиз Фреда — обязательно замереть на мгновение, чтобы понюхать розы».
«Фред без утреннего кофе сам на себя не похож».
А в Британии Рори Макгуаер с патологией на лице стал моделью и общественным деятелем, чтобы помогать таким же как он справляться с агрессией окружающих, неспособных принимать необычную внешность. Кроме Рори, в фэшн-индустрии немало востребованных моделей с «инопланетной» внешностью.
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