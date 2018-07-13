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«С ботоксом перебор»: Тину Канделаки попросили не улыбаться
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«С ботоксом перебор»: Тину Канделаки попросили не улыбаться 

Eva.ru 54 минуты назад
Фото: Eva.ru
Телеведущая Тина Канделаки опубликовала серию снимков с важного мероприятия, однако кадры, на которых звезда улыбается, вызвали недоумение у ее поклонников. Эти фотографии сделали слишком явными морщины и припухлости под глазами Тины.
42-летняя Тина Канделаки является генеральным продюсером федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» и, естественно, в дни, когда в России проходит Чемпионат мира по футболу, она немало времени уделяет этой теме. Недавно Канделаки выступала на конференции «Эффективное экономическое развитие регионов после ЧМ-2018», на которой обсуждала позитивный эффект от проведения Чемпионата мира в России. Для важного мероприятия телеведущая выбрала зеленую блузку и молочную юбку с завышенной талией. Тина опубликовала несколько фотографий с конференции и снимки, где женщина улыбается, вышли не очень удачными, что незамедлительно отметили недоброжелатели в соцсетях. Комментаторы посоветовали Канделаки более сдержанно радоваться, чтобы лицо не покрывалось морщинами.
«Образ удачный, но с ботоксом перебор» «Что с лицом? Морщины, мешки… Ужас» «С улыбкой на китайца похожа, еще и показать решила всем» «Похоже, Тине пора блефаропластику делать» «Лучше Вам так широко не улыбаться, все недостатки подчеркиваются»
В последнее время стиль Тины Канделаки все чаще подвергается критике в соцсетях. Особенно удручает модников в Сети внезапная любовь телеведущей к странным головным уборам, которые вовсе не красят колоритную женщину. Так, недавно Тина вышла в свет в розовой шляпке, которая напомнила ее подписчикам чайник. Многие считают, что Канделаки следует обратиться к профессионалам, чтобы выглядеть достойно и в соответствии со своим положением в обществе.
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