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Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот: Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа
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Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот: Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа
Passion.ru
49 минут назад
Женский форум
Фото:
Passion.ru
Поклонники
Ксении Бородиной
уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
Фото в купальнике, которое опубликовала сегодня Ксения Бородина, стало причиной горячих обсуждений. Поклонники уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
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