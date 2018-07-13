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Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот: Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа
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Пышная грудь, тонкая талия, плоский живот: Ксению Бородину уличили в использовании фотошопа 

Passion.ru 49 минут назад
Фото: Passion.ru
Поклонники Ксении Бородиной уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
Фото в купальнике, которое опубликовала сегодня Ксения Бородина, стало причиной горячих обсуждений. Поклонники уверены: телезвезда обрабатывает свои пляжные фото.
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