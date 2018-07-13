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Странная мода: традиционные втулки для носа народов апатани
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Странная мода: традиционные втулки для носа народов апатани 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Всем известно, что старинные народы хранят в своей истории массу странных и, порой, шокирующих традиций. К этим народам относится и апатани, живущие в Аруначал-Прадеш, в Индии. Большинство из пожилых женщин в племенах апатани носят деревянные втулки в носах. Оказалось, такая традиция имеет ужасную историю в своей основе.
Согласно преданиям, нередко апатанок, которые отличались красотой, похищали мужчины из соседних племен. После ряда похищений старейшины решили действовать радикально. Они сообщили жителям, что все молодые девушки должны «избавиться» от своей красоты, проткнув нос и вставив деревянные втулки в получившиеся отверстия. Кроме того нередкой трансформацией среди апатанок было и татуирование лица. Так или иначе, главная цель была одна — сделать молодое поколение менее привлекательным.
Вскоре обычный ритуал стал особенностью культуры и держался в быту апатани долгие десятилетия. Однако в 1970 году правительство решило запретить такой обычай, расценивая его как надругательство над своим телом. Теперь девушки апатани сохраняют свою естественную красоту, но в некоторых селениях можно встретить пожилых женщин, которые «застали» этот обычай. ​Стоит отметить, что племя апатани — очень древнее, а по мнению антропологов, их предками были поселенцы Тибета. Тем не менее есть противоречивые такому заявлению факты: например, монголоидные черты в лицах апатани. Всего количество представителей этого народа не превышает 26 тысяч и все они живут в семи деревнях.
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