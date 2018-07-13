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Подросток из Ангарска получил условный срок за кражу 300 тысяч
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Подросток из Ангарска получил условный срок за кражу 300 тысяч 

РИА «ФедералПресс» 30 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ангарский городской суд вынес приговор 15-летнему подростку. Он признан виновным в краже.
Преступление было совершено в декабре прошлого года. Подросток пришел в гости к подруге и сказал, будто ранее оставил у нее какие-то вещи, сообщает ИА IrkutskMedia. Девушка занималась с репетиром. Молодой человек сделал вид, что ищет пропажу и зашел в комнату родителей. Он вытащил из-под матраса 300 тысяч рублей и потратил их за один вечер. Юноша покупал спиртное и раздавал купюры своим приятелям.
Подросток признался, что обнаружил деньги ранее. Сначала он не стал их брать, но позже решил их похитить.
Несовершеннолетнего приговорили к полутора годам лишения свободы условно.
Матери осужденного предстоит возместить нанесенный им ущерб.
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