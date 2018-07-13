Подросток из Ангарска получил условный срок за кражу 300 тысяч

Ангарский городской суд вынес приговор 15-летнему подростку. Он признан виновным в краже.

Преступление было совершено в декабре прошлого года. Подросток пришел в гости к подруге и сказал, будто ранее оставил у нее какие-то вещи, сообщает ИА IrkutskMedia . Девушка занималась с репетиром. Молодой человек сделал вид, что ищет пропажу и зашел в комнату родителей. Он вытащил из-под матраса 300 тысяч рублей и потратил их за один вечер. Юноша покупал спиртное и раздавал купюры своим приятелям.

Подросток признался, что обнаружил деньги ранее. Сначала он не стал их брать, но позже решил их похитить.

Несовершеннолетнего приговорили к полутора годам лишения свободы условно.

Матери осужденного предстоит возместить нанесенный им ущерб.