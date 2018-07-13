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Жителя Магадана осудили на 11 лет за отправку наркотиков почтой в Краснодар
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Жителя Магадана осудили на 11 лет за отправку наркотиков почтой в Краснодар 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Житель Магадана получил 11 лет тюрьмы за продажу крупной партии наркотиков. Он переправил их почтой в Краснодар. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Магаданской области.
Ранее судимый за незаконную продажу наркотиков 54-летний мужчина сговорился с группой лиц и продал по почте более 11 граммов запрещенных веществ за 150 тысяч рублей. Он отправил их в Краснодарский край в ноябре 2013 года.
Злоумышленник находился в розыске с 2014 года по 2017 год. В результате наркоторговца поймали за пределами Магадана и заключили под стражу.
Суд назначил обвиняемому 11 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.
25-летний молодой человек пытался перекинуть наркотики через забор в колонию на Кубани. Свертки отправили на экспертизу, а молодого человека отвезли в полицию.
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