Жителя Магадана осудили на 11 лет за отправку наркотиков почтой в Краснодар

Житель Магадана получил 11 лет тюрьмы за продажу крупной партии наркотиков. Он переправил их почтой в Краснодар. Об этом сообщили на сайте прокуратуры Магаданской области.

Ранее судимый за незаконную продажу наркотиков 54-летний мужчина сговорился с группой лиц и продал по почте более 11 граммов запрещенных веществ за 150 тысяч рублей. Он отправил их в Краснодарский край в ноябре 2013 года.

Злоумышленник находился в розыске с 2014 года по 2017 год. В результате наркоторговца поймали за пределами Магадана и заключили под стражу.

Суд назначил обвиняемому 11 лет колонии строгого режима . Приговор в законную силу не вступил.

25-летний молодой человек пытался перекинуть наркотики через забор в колонию на Кубани. Свертки отправили на экспертизу, а молодого человека отвезли в полицию.