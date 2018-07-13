Топ‐5 знаменитых пар, сохранивших брак на долгие годы. В чем их секрет?

В июне 2018 года таблоиды потрясли мир сообщением, что Колин Ферт и его жена Ливия Джуджолли судебным порядком запретили журналисту информационного агентства ANSA Марку Бранкаччи рассказывать об их личной жизни. Все бы ничего, знаменитостям нередко приходится спасаться от назойливого внимания прессы, только в этом случае повод был совершенно скандальный.

Марк Бранкаччи заявил, что он в 2015 году около года был любовником Ливии, и она даже подумывала о разводе с Колином Фертом.

Колин Ферт стал знаменит после фильмов «Вальмон» и «Гордость и предупреждение», кстати, закрутив романы со своими партнершами по экрану. Он довольно долго пользовался вниманием прекрасной половины человечества, но в 1995 году на съемках сериала «Ностромо» он познакомился с итальянкой Ливией Джуджолли, продюсером документальных фильмов.

Колин Ферт получил прекрасное и немного старомодное воспитание, поэтому как нельзя лучше вписался в семью своей избранницы. Он попросил ее руки после двух лет ухаживаний, предварительно заручившись согласием ее отца. Колин Ферт обожает родственников жены, ради них выучил итальянский и приобрел дом вблизи Милана, в котором отмечает Рождество.

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«Моя жена — первый советник для меня. Она достаточно уверенный и умный человек, в ней есть те черты, которых не хватает мне. А вместе мы можем решить практически любые проблемы», — говорит о жене Колин Ферт.

И все было хорошо до тех пор, пока в семейной жизни не наступил кризис. Пара обдумывала развод, и Ливия возобновила встречи со старым другом Марком Бранкаччи. Через некоторое время Ливия и Колин решили сохранить семью, и журналист получил отставку. В отместку он написал Колину Ферту письмо, к которому приложил совместную фотографию.

«Вы заставили меня страдать. Но я знаю, что вы тоже переживаете», — ответил ему Колин Ферт. Но в суд все-таки обратился.

Они познакомились на съемках ситкома «Семейные узы». Майклу было 27 лет, когда в 1988 году они поженились. Пара вместе уже 30 лет.

Майкл Джей Фокс утверждает, что не выжил бы без Трэйси. Вскоре у супругов родился ребенок и они узнали о недуге Майкла — болезни Паркинсона. Впервые он сообщил об этом в 1998 году, к тому времени актер боролся с болезнью уже семь лет. Трэйси уже прекратила сниматься, ей было необходимо постоянно находиться рядом с мужем, ведь неизвестно, когда у него начнутся судороги.

«Люди видят Трейси как жену-мученицу, но это ерунда. Это моя проблема, и она принимает ее, у меня никогда не было чувства, что я виноват. Когда я сообщил ей, что у меня болезнь Паркинсона, то сразу же спросил, готова ли она пройти через это. И она ответила, что готова», — как-то сказал Майкл Джей Фокс.

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Трэйси Поллан очень ценит в нем эту черту характера, нежелание сдаваться.

«Раньше я постоянно беспокоилась о том, что ждет нас в будущем, но Майкл всегда говорил мне: «Зачем переживать то, что еще не случилось?» Он живет сегодняшним днем. Сегодняшним моментом. И этот момент — прекрасен», — вспоминает Трэйси.

После начала борьбы с болезнью пара родила еще троих детей. Майкл Джей Фокс как-то заявил, что болезнь Паркинсона стала для него даром. Если бы не недуг, он бы никогда не бросил пить, а такая проблема у него была. Но, скорее всего, расстался бы с женой. Пара, по понятным причинам, не любит повышенного внимания и неохотно пускает прессу и новых людей в свою жизнь. Но никогда не упускает возможности порадоваться жизни.

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Первый брак Железного человека продержался 12 лет. Певице и модели Деборе Фалконер пришлось познать все радости жизни с человеком, зависящем одновременно и от алкоголя, и от наркотиков.

В 2003 году разудалый Роберт встретил на съемках фильма «Готика» продюсера Сьюзан Левин, на которой через год женился.

Талантливая женщина и профессионал в своем деле в 2002 году она стала сопродюсером фильма «Корабль-призрак», а на следующий год кинокартины «От колыбели до могилы». Собственно, идея снять фильм о Шерлоке Холмсе принадлежала ей. Главную роль получил Роберт Дауни-младший, а его партнером стал Джуд Лоу . Роберта наградили «Золотым глобусом», ведь он смог заставить зрителей забыть о своих выходках, стоивших ему в 90-х не только семьи, но и свободы.

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Сьюзан Леви до сих пор не выпускает из своих изящных, но сильных ручек бразды правления карьерой мужа. Именно она стала продюсером фильма «Железный человек — 2». Ее чутье на успешные проекты заставило Роберта Дауни-млашего забыть о вредных привычках, пройти курс реабилитации и сосредоточиться на карьере, которая резко пошла вверх. Роберт даже сделал татуировку с именем «своего ангела-хранителя».

Хью Джекман и Дебора Ли Фернесс познакомились на съемках телевизионной драмы «Корелли». В 1996 году, через год после первого свидания, они поженились. Актер младше своей жены на 13 лет. Скорее всего, тут сказалась семейная драма Джекмана, лишившегося матери на долгие годы из-за раннего развода родителей. В женщинах он искал добрую и верную мать.

Несмотря на заметную разницу в возрасте Хью утверждает, что всегда был верен жене. Он называет любимым блюдом то, что готовит Дебора. Одежду ему выбирает она же. Джекмана нисколько не смущает тот факт, что четыре года подряд он попадал в список 50 самых красивых людей мира. Впрочем, как и его жену. Она заявила, что и не могла выбрать кого-нибудь попроще.

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Актер старается удовлетворить и сексуальные аппетиты жены, на которых разница в возрасте совсем не сказалась. Хью Джекман признался, что Дебора любит, когда в постель он одевает костюмы своих киногероев.

«Когда я в костюмах, это позволяет моей жене чувствовать себя втянутой в некий загадочный любовный роман», — заявил актер, который состоит в браке уже 21 год.

Сама Дебора признается, что не хотела заводить отношения с мужчиной, который намного младше нее.

«В ночь на 1 января 1995 года я дала сама себе слово больше никогда не заводить романы с актерами или теми, кто младше 30 лет. Но тут появился Хью. Он был актером, и ему не было еще тридцати, но мне было уже плевать на свой зарок: такого мужчины я раньше никогда не встречала», — вспоминает Дебора Ли.

Труди Стайлер и Стинг

Рок-икона Стинг и театральная актриса Труди Стайер вместе уже 35 лет, но счастье к ним пришло далеко не сразу. Гордон Метью Самнерс с 1976 года был женат на Френсис Томелти, которая дружила с Труди. О связи с ней широкая общественность узнала только в 1982 году, и сразу же обрушилась на лгунью и предательницу всей патриархальной мощью. После скандала некогда успешная актриса была «забыта» телевидением.

Стинг вспоминал, что был очарован нежной девушкой с небольшим шрамиком на щеке. Она напоминала ему «раненого ангела» и певец должен был ее защитить.

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Десять лет Труди и Стинг просто жили вместе. Хрупкая и сильная Труди заставила гражданского мужа бросить вредные привычки, он занялся йогой и начал следить за здоровьем. Стинг перестал обращать внимание на орды поклонниц. Поженилась пара только в 1992 году по просьбе детей. Труди сама придумала костюмы, и написала сценарий бракосочетания.

С тех пор их пылкая влюбленность не угасла, а мир Стинга до сих пор «преображается, когда она заходит в комнату».