Один день из жизни молодой московской мамы

Фотожурналист и художница, а также молодая мама двух детей Юлия Скоробогатова как-то раз на свою вполне обоснованную жалобу «я устала, мне тяжело» услышала ответ одного из своих друзей: «Ну ты ж ничего не делаешь, только с ребенком дома сидишь». Тогда Юлия решила сделать серию фотографий, наглядно демонстрирующую все то, с чем сталкивается молодая мама каждый день.

«Да, в какой-то степени мой друг прав — мне не надо вставать рано утром пять дней в неделю, чтобы нестись на другой конец Москвы, трясясь в вагоне метро, как селедка в банке. Или сидеть в пробке и слушать одну и ту же музыку на iPod. Мне не приходится выполнять рабочие задачи и следовать приказам. Я остаюсь дома — и да, ничего не делаю! Какое наслаждение!

Сейчас я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, и все мои дни похожи друг на друга как близнецы. О том, что сегодня выходной день, я узнаю, только увидев мужа днем дома, а не на работе».

Источник: boredpanda.com Талантливая Юлия Скоробогатова рассказала с помощью фотосерии о трудностях, с которыми сталкивается молодая мама. К слову, фотопроект стал также ученической работой Юлии для московской Школы Визуальных Искусств. Мы уверены, что те, кто уже испытал это на себе, обязательно поймут, о чем речь, ну а те, кто еще не успел обзавестись детьми, — что ж, будьте готовы.

Некоторые дни начинаются в 9 утра, некоторые в 5.

Я просыпаюсь от того, что воздух вокруг меня так и вибрирует жизнью.

Я все еще использую самый натуральный продукт, чтобы кормить Василису.

Я никогда не остаюсь одна, НИКОГДА.

Иногда дочка устает от наших дневных бдений, и у меня появляется возможность закончить свои утренние дела.

Перерыв на сон длится недолго, так что я стараюсь управиться как можно скорее. А лучше всего заканчивать дела быстро и одновременно.

Я стараюсь кормить свою семью здоровой едой, а главное, вовремя.

Василиса еще слишком мала, чтобы перечитать все эти книги о здоровой и питательной пище, так что пока она доверяет моему мнению.

Мы вместе готовим на кухне: я на столе, Василиса — под.

После завтрака Василиса помогает мне ухаживать за садом на балконе.

Мы любим выбираться из дома, а особенно любим наряжаться перед выходом.

В очереди в поликлинике не бывает скучно — у меня всегда припасена пара игрушек.

С детской площадки во дворе я всегда ухожу с полным набором полезных советов по воспитанию, здоровью и кормлению от начитанных соседских мамочек.

На обратном пути мы завернули в салон красоты, который расположен в подвале. Василисе никогда не бывает скучно в таких местах.

Памперсы, влажные салфетки и крем — и как мы могли жить без этой троицы?

В магазине Василиса жует ярлык с ценой своей любимой одежды.

Пытаюсь помочь старшей дочери следовать модным тенденциям.

Мы всегда вместе обедаем, и у каждой свой отдельный стол.

Василиса очень опрятна, она обожает умываться после ужина.

Домашние обязанности никто не отменял.

Василиса загружает и выгружает стиральную машинку, советует, как лучше повесить сушиться одежду, контролирует, как я глажу папины рубашки.

Я стараюсь прислушиваться к ее советам.

Если я все успеваю сделать вовремя, то могу посидеть за ноутбуком и даже проверить почту.

Василиса очень серьезно относится к гигиене, так что, когда я принимаю душ, дверь всегда открыта на случай, если вдруг дочери захочется узнать, достаточно ли мыла я использую.

А сама Василиса предпочитает ванну с пузырьками.

Дочка меня очень любит, и ей нравится играть со мной.