Полиция Ирана арестовала 5 наркоторговцев и изъяла две тонны наркотиков

Тегеран, 13 июля / Синьхуа / — Полиция иранской провинции Систан и Белуджистан нейтрализовала две преступные группы и арестовала около двух тонн наркотиков в результате проведенных в последние дни спецопераций, сообщает Информационное агентство Исламской Республики со ссылкой на заместителя начальника полицейского управления провинции.

По информации ИРНА, силовики задержали 5 преступников. Помимо наркотиков, у них было изъято оружие и транспортные средства.

Провинция Систан и Белуджистан находится на юго-востоке Ирана, на границе с Пакистаном и Афганистаном. Долгое время из-за недостатка госконтроля здесь процветал наркотрафик. —0—