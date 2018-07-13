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Автор блога о путешествиях баба Лена отправилась в путешествие по Туве
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Автор блога о путешествиях баба Лена отправилась в путешествие по Туве 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Знаменитая путешественница из Красноярска баба Лена не сидит на месте. Она отправилась в туристическую поездку по Туве.
Фото со своего путешествия по республике 90-летняя женщина выкладывает в свой профиль в Instagram.
Своим подписчикам она рассказала, что Тува поразила ее очень красивой природой. Ее потрясли горы республики, реки, тайга и степи. Также она посетила буддийское священное место — ступы «Субурганы».
Пожилая блогер ведет активный образ жизни. Она много путешествует, была во многих странах от Вьетнама до Германия. Женщина сама оплачивает поездки. Летом она разводит цветы и продает их, а зимой она зарабатывает вязанием.
Красноярский 10‐классник Артем Кирсанов претендует на приз в 250 тысяч долларов в международном конкурсе. Подросток снял видео о биологических часах человека и отправил его на конкурс Breakthrough Junior Challenge 2018, одним из учредителей которого является Марк Цукерберг.
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