Автор блога о путешествиях баба Лена отправилась в путешествие по Туве

Знаменитая путешественница из Красноярска баба Лена не сидит на месте. Она отправилась в туристическую поездку по Туве.

Фото со своего путешествия по республике 90-летняя женщина выкладывает в свой профиль в Instagram.

Своим подписчикам она рассказала, что Тува поразила ее очень красивой природой. Ее потрясли горы республики, реки, тайга и степи. Также она посетила буддийское священное место — ступы «Субурганы».

Пожилая блогер ведет активный образ жизни. Она много путешествует, была во многих странах от Вьетнама до Германия. Женщина сама оплачивает поездки. Летом она разводит цветы и продает их, а зимой она зарабатывает вязанием.