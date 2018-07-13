Школьницы отказались делать аборты в Бердске

Число абортов в последние годы в Бердске сократилось втрое. При этом количество родов осталось на прежнем уровне — порядка 1500 в год. Если еще два года назад на одни роды в Бердске приходилось два аборта, то теперь на трое родов приходится одна операция, об этом корреспонденту VN.ru рассказала заместитель заведующей женской консультации ЦГБ Бердска Светлана Зиновьева

«Разумеется, каждая женщина вправе сама решать вопрос — рожать ей или нет. Однако наша задача — сделать все возможное, чтобы предотвратить аборты. Отрадно, что год от года их количество сокращается. Возможно, это связано с государственной политикой, направленной на поддержку семей, возможно, с растущей грамотностью населения. Кроме того, в нашей женской консультации борьба с абортами поставлена на высокий уровень, и это тоже дает свои плоды», — говорит Светлана Ивановна.

Заместитель заведующей женской консультации ЦГБ Бердска Светлана Зиновьева. Фото автора

Специалист рассказала, что на сегодняшний день чаще всего делают операции женщины в возрасте от 25 до 35 лет.

— Совсем исчезли подростковые аборты. Разумеется, случаи подростковой беременности есть — даже в настоящее время будущие мамы 15-16 лет наблюдаются у нас. Но в подобных ситуациях девочки-подростки вместе с родителями принимают решение рожать.

В случае, если женщина сообщает о своем решении прервать беременность, существуют «семь дней тишины»: сразу направление на аборт ей никто не даст, ее отправят подумать в течение недели. К слову, большое количество беременных за это время все же принимают решение рожать. Кроме того, в женской консультации работает психолог, который работает с беременными — какое бы решение они не приняли.

Светлана Зиновьева рассказала о том, что в Бердске есть организация «100 друзей», которая, помимо прочего, помогает женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. «К примеру, одной из наших беременных женщин (она приехала в Бердск из области, муж ее бросил) помогли найти жилье — снять квартиру, оказали материальную помощь. Она благополучно выносила и родила ребенка, после чего уехала в свою деревню к сестре. После родов приходила к нам вместе с малышом: мы всем коллективом собрали для нее детские вещи. Стараемся помогать женщинам всем, чем только можем».

Когда женщина принимает твердое решение прервать беременность, существует медикаментозный аборт — более щадящая для женского здоровья процедура. Кроме того, женщинам из социально незащищенных слоев населения предоставляются бесплатные контрацептивы — противозачаточные таблетки и внутриматочные спирали. Все это в женской консультации есть — обеспечивает министерство здравоохранения области.

— В последнее время в Бердске появилась серьезная проблема: ни для кого не секрет, что в городе большое количество ВИЧ-инфицированных женщин. Они, как и все остальные, вправе рожать детей. Но для того, чтобы ребенок родился здоровым, женщина должна пройти ретровирусную терапию. Однако далеко не все обращаются в СПИД-центр, то есть, попросту не хотят лечиться, заботиться о будущем малыше, — заострила внимание Светлана Зиновьева. — Мы сами обратились с просьбой предоставить нам лекарства, чтобы обеспечить своих беременных.