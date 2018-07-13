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Экс-звезда «Дома-2», прославившаяся размером бюста, ищет «племенного жеребца»
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Экс-звезда «Дома-2», прославившаяся размером бюста, ищет «племенного жеребца» 

Пятый канал 31 минуту назад
Фото: Пятый канал
Бывшая участница телестройки Маргарита Керн призналась, что ищет отца для своего будущего ребенка, сообщает Утро.ру со ссылкой на Instagram девушки.
— От кого женщины рожают? Важно испытывать эмоции и чувства к человеку, или же лучше уважать и быть уверенной в нем? Или рожать просто по расчету, выбирая нужные параметры и гены племенного жеребца, — задалась вопросами Керн.
В свою очередь пользователи принялись высказывать свои точки зрения. Кое-кто и вовсе призвал Маргариту «не рожать ради галочки». Отвечая на один из комментариев, Керн отметила, что зачать ребенка исключительно исходя из сценария «по расчету» она все-таки не сможет. Кое-кто из комментаторов предположил, что такое отношение к мужчинам похоже на «поиск племенного жеребца».
Ранее Пятый канал рассказывал и о том, как супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, находящаяся на седьмом месяце беременности, не стала беречь себя и поднялась на сцену, чтобы станцевать под песню Кати Лель «Пусть говорят».
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