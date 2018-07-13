Экс-звезда «Дома-2», прославившаяся размером бюста, ищет «племенного жеребца»

Бывшая участница телестройки Маргарита Керн призналась, что ищет отца для своего будущего ребенка, сообщает Утро.ру со ссылкой на Instagram девушки.

— От кого женщины рожают? Важно испытывать эмоции и чувства к человеку, или же лучше уважать и быть уверенной в нем? Или рожать просто по расчету, выбирая нужные параметры и гены племенного жеребца, — задалась вопросами Керн.

В свою очередь пользователи принялись высказывать свои точки зрения. Кое-кто и вовсе призвал Маргариту «не рожать ради галочки». Отвечая на один из комментариев, Керн отметила, что зачать ребенка исключительно исходя из сценария «по расчету» она все-таки не сможет. Кое-кто из комментаторов предположил, что такое отношение к мужчинам похоже на «поиск племенного жеребца».