Методика оценки руководителей «философский вопрос»

Одной из методик для оценки «опытных» кандидатов, то есть или руководителей или отличных переговорщиков, которые легко находят социально-желательные ответы, является «Философский вопрос». Интервьюирование с помощью этого метода немного напоминает светскую беседу и, в то же время, снижает вероятность подстройки кандидата и его социально-желательного поведения.

Основная суть подход заключается в том, что мы просим кандидата порассуждать на определенную тему, прогнозируя, что размышления именно по этому вопросу дадут нам полезную информацию. Сразу хочу сказать: как все сложные методики, рассчитанные на кандидатов высокого уровня, она не механистична, ее невозможно интерпретировать абсолютным алгоритмом. Четкого и простого ключа, как в ряде других методик, здесь нет.

«Философский вопрос» предполагает очень большую степень импровизации и огромный простор для использования моего любимого вопроса «Почему?». Пример: «Мы с вами знаем, что в настоящем или в недалеком прошлом очень многие мелкие чиновники в нашей стране получали очень небольшие зарплаты, практически недостаточные для выживания, так же как учителя, врачи.

Это вынуждало их брать мзду. Есть такое суждение, что если им увеличить зарплаты до достойного уровня, то они перестанут ее брать. Согласны вы, что это так? Почему вы так считаете?» Дальше мы начинаем провоцировать: «Как же им быть? Им же нечем кормить семьи? Каждый человек должен как-то жить? Виноваты же те, кто им не платит?» И тут основным критерием и своего рода лакмусовой бумажкой является то, насколько человек дает формальные или неформальные и аргументированные ответы. Например, если кандидат говорит что-то вроде: «Это непорядочно. Нехорошо воровать. Нельзя брать взятки», то 99% вероятности, что это социально-желательный ответ. Если же человек говорит конкретные вещи, например: «Да люди и идут в такие структуры именно с этой целью!», или «В конце концов, смени работу или измени свои потребности. Подрабатывай где-то», то это почти наверняка честные ответы.

Другой пример, я спрашиваю: «Согласны ли вы с тезисом „инициатива наказуема“? Почему вы так считаете?». Если в первом философском вопросе мы выявляли финансовую честность и порядочность, то во втором вопросе мы оценим отношение кандидата к инициативе и наказанию. Некоторые про наказание говорят: «Ты предложил, ты и делай». Мы уже сделаем предположение (для последующей проверки) о том, что дополнительная работа, дополнительная задача, ответственность могут являться для кандидата наказанием. А кто-то говорит, например, «Наказанием является негативная оценка или испортившиеся отношения в коллективе», — и мы в этом случае понимаем, каковы факторы демотивации кандидата.

Подобного рода «философских вопросов» мы придумываем на наших тренингах и консультациях огромное множество. Очень важно помнить, что здесь нет какой-то однозначной интерпретации, здесь главное уточнять несколько раз, почему кандидат так считает, вести кандидата, понять подоплеку, истинность и обоснованность его суждений.

Вот еще некоторые примеры философских вопросов:

Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Согласны или нет? Почему? А какие могут быть исключения?

Считается, что всегда лучше работать в команде, нежели одному. Согласны ли вы с этим утверждением? Почему?

Кто везет, на том и едут. Согласны или нет? Почему?

Все, что не убивает, делает меня сильнее. Прокомментируйте, пожалуйста.

Власть — это хорошо или плохо? Почему?

Есть проблемы, а есть задачи вызовы. Как вы думаете, в чем разница?

Клиент всегда прав. А если он нарушает нормы приличия — кричит, матерится и тому подобное, то назвать это правильным поведением нельзя. Тогда все же что значит этот тезис?

Как вы считаете, справедливый руководитель должен оценивать работника только по деловым результатам или еще учитывать и личные обстоятельства? Почему?

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