Беседа британца с бездомной старушкой обнажила наплевательское отношение властей

Житель графства Бедфордшир Джеймс Глив (James Gleave) заставил подписчиков задуматься о несправедливости государственной системы, опубликовав в Twitter разговор с обездоленной старушкой на привокзальной площади.

Мужчина заметил ее, когда пересаживался с поезда на поезд. Женщина небольшого роста с сумками в руках дрожала и выглядела, как бездомная. Для начала Глив коротко анонсировал историю в Twitter и, поняв, что она вызывает интерес, решил описать ее в деталях. «Очень странное случилось со мной по дороге домой сегодня вечером. Я еще перевариваю произошедшее, так как это было нечто, что без сомнения останется со мной навсегда», — интриговал британец.

Глив поинтересовался у женщины, все ли у нее в порядке, хотя, по его выражению, «излишне говорить, что нет». Они 45 минут проговорили на платформе, в результате чего мужчина узнал, что старушка 20 лет назад иммигрировала из Бангладеш в поисках лучшей жизни. Однако в Британии она столкнулась с жестокостью со стороны супруга. Муж бил и насиловал ее. Не выдержав, женщина собрала пожитки и сбежала из дома. Перед тем, как встретиться с Гливом, она бродяжничала две недели. У нее обострились некоторые заболевания, но получить бесплатный рецепт у врача и купить лекарства она не могла.

Старушка рассказала, что ей не помогли ни общественные организации, ни центр занятости, занимающийся льготами и помощью в вопросах жилья. Выяснилось, что она имеет права на некоторые льготы, только если у нее есть конкретный адрес проживания.

Британца поразила история скиталицы, и он вызвался ей помочь. Глив обзвонил службы, специализирующиеся на помощи людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. Однако по множеству номеров ему ответили отказом или отговорками.

Местный совет: Ничего. Даже экстренного размещения. Местные добровольные группы: Все переполнено, нет кроватей на ночь. Местные приюты: то же самое. Совет граждан: закрыт до среды. Врачи: никаких приемов до четверга (!)

Размышляя о своем опыте, Глив пришел к выводу, что раньше не задумывался о несправедливых реалиях, в которых живут нуждающиеся люди. По его словам, когда от человека отворачивается семья, ему должно помочь общество и государство, и он шокирован тем, что в Британии этого не происходит.

Глива поддержали десятки тысяч британцев, распространивших историю через свои аккаунты. Они сетовали на то, что при всей развитости Великобритании, множество людей с низким достатком чувствуют себя незащищенными. Глива похвалили за попытку помочь бедной женщине и начали делиться собственными добрыми делами. Сценаристка Шарлотта О'Лири вспомнила, как сопровождала взволнованную женщину домой, потому что та не могла владеть собой из-за передозировки антидепрессантами. «Мы не должны бояться простого вопроса „Вы в порядке?“», — заключила она.