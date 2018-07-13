«Я мечтаю о хвостике, а ты — о ногах»: художница нарисовала трогательную историю дружбы девочки и русалки

Художница под псевдонимом Soosh регулярно радует поклонников милейшими акварельными зарисовками, которые возвращают взрослых в детство и заставляют подумать о чем-то хорошем. Главными героями новой серии стали девочки из разных миров, и объединила их дружба.

Soosh часто изображает счастливые семьи, домашний уют и простые житейские радости. Ее работы в самой что ни на есть ламповой атмосфере пропитаны чем-то теплым и родным. Неудивительно, что они привлекают тысячи поклонников по всему миру, а по мотивам самой известной серии иллюстраций о папе и дочке даже выпущена книга Dad By My Side.

За профилем Soosh в инстаграме следят 273 тысячи подписчиков. А процессом создания картин художница делится на своем YouTube-канале.

Ее новая работа — трогательная история о девочке и русалке, которые смогли пронести свою дружбу через всю жизнь.

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

1 Май 2018 в 7:38 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

3 Май 2018 в 1:02 PDT Взаимное восхищение

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

4 Май 2018 в 10:13 PDT Прикосновение

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

5 Май 2018 в 11:10 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

6 Май 2018 в 1:02 PDT Уроки плавания

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

7 Май 2018 в 9:11 PDT Мечты

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

9 Май 2018 в 12:01 PDT Хочешь посмотреть на моих будущих братиков и сестричек?

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

15 Май 2018 в 10:06 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

20 Май 2018 в 8:59 PDT Знаете ли вы, что русалки и девочки часто творят всякие шалости?

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

23 Май 2018 в 3:12 PDT Маленькие пальчики

Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

18 Июн 2018 в 10:05 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)

24 Июн 2018 в 12:07 PDT Молодые мамы, старые друзья