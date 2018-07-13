Художница под псевдонимом Soosh регулярно радует поклонников милейшими акварельными зарисовками, которые возвращают взрослых в детство и заставляют подумать о чем-то хорошем. Главными героями новой серии стали девочки из разных миров, и объединила их дружба.
Soosh часто изображает счастливые семьи, домашний уют и простые житейские радости. Ее работы в самой что ни на есть ламповой атмосфере пропитаны чем-то теплым и родным. Неудивительно, что они привлекают тысячи поклонников по всему миру, а по мотивам самой известной серии иллюстраций о папе и дочке даже выпущена книга Dad By My Side.
За профилем Soosh в инстаграме следят 273 тысячи подписчиков. А процессом создания картин художница делится на своем YouTube-канале.
Ее новая работа — трогательная история о девочке и русалке, которые смогли пронести свою дружбу через всю жизнь.
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
1 Май 2018 в 7:38 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
3 Май 2018 в 1:02 PDT Взаимное восхищение
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
4 Май 2018 в 10:13 PDT Прикосновение
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
5 Май 2018 в 11:10 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
6 Май 2018 в 1:02 PDT Уроки плавания
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
7 Май 2018 в 9:11 PDT Мечты
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
9 Май 2018 в 12:01 PDT Хочешь посмотреть на моих будущих братиков и сестричек?
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
15 Май 2018 в 10:06 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
20 Май 2018 в 8:59 PDT Знаете ли вы, что русалки и девочки часто творят всякие шалости?
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
23 Май 2018 в 3:12 PDT Маленькие пальчики
Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
18 Июн 2018 в 10:05 PDT Публикация от Soosh • illustrator • (@vskafandre)
24 Июн 2018 в 12:07 PDT Молодые мамы, старые друзья