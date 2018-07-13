Омский «Авангард» решил обновить бренд

В августе клуб должен утвердить новую маркетинговую концепцию. «Авангард» намерен создать новый бренд. В Омске прошло заседание совета директоров ХК «Авангард» . Как сообщает пресс-служба клуба, на нем обсуждалась новая маркетинговая стратегия команды. Была представлена новая концепция. Ее обещают дорабатывать вместе с болельщиками «Авангарда».

— Мы обсудили довольно амбициозный план по обновленной маркетинговой стратегии ХК «Авангард». Была поставлена задача запуска нового бренда, — цитирует пресс-служба члена совета директоров ХК «Авангард», отвечающую за маркетинговую и коммуникационную стратегию клуба Елену Шкиль.

Ожидается, что появится новая концепция матчевого шоу, будут созданы новые мероприятия, появится визуальный брендинг, в лучшую сторону изменится и стадион.

Утверждение новой концепции должно состояться в августе.