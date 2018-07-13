Ещё
Омский «Авангард» решил обновить бренд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Омский «Авангард» решил обновить бренд 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В августе клуб должен утвердить новую маркетинговую концепцию. «Авангард» намерен создать новый бренд. В Омске прошло заседание совета директоров ХК «Авангард». Как сообщает пресс-служба клуба, на нем обсуждалась новая маркетинговая стратегия команды. Была представлена новая концепция. Ее обещают дорабатывать вместе с болельщиками «Авангарда».
— Мы обсудили довольно амбициозный план по обновленной маркетинговой стратегии ХК «Авангард». Была поставлена задача запуска нового бренда, — цитирует пресс-служба члена совета директоров ХК «Авангард», отвечающую за маркетинговую и коммуникационную стратегию клуба Елену Шкиль.
Ожидается, что появится новая концепция матчевого шоу, будут созданы новые мероприятия, появится визуальный брендинг, в лучшую сторону изменится и стадион.
Утверждение новой концепции должно состояться в августе.
На пресс-конференции, прошедшей 11 июля в Международном пресс-центре «МКР-Медиа» председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявил, что бренд клуба необходимо обновить. Правда, по его словам, учитывая многолетние традиции команды, делать это стоит аккуратно. Сумму вложений в новые проекты топ-менеджер не назвал, ограничившись лишь направлениями, в которых предстоит работать.
Омск Здесь: последние новости
Сила жить дальше: истории людей, чьи жизни изменило обрушение омской казармы Омичам рассылают письма с вирусами, прикрываясь службой судебных приставов Санврачи нашли в Омске свеклу с нитратами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс7
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет64
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Кадышева поразила изменениями во внешности14
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение