Омский «Авангард» решил обновить бренд 

В августе клуб должен утвердить новую маркетинговую концепцию. «Авангард» намерен создать новый бренд. В Омске прошло заседание совета директоров ХК «Авангард». Как сообщает пресс-служба клуба, на нем обсуждалась новая маркетинговая стратегия команды. Была представлена новая концепция. Ее обещают дорабатывать вместе с болельщиками «Авангарда».
— Мы обсудили довольно амбициозный план по обновленной маркетинговой стратегии ХК «Авангард». Была поставлена задача запуска нового бренда, — цитирует пресс-служба члена совета директоров ХК «Авангард», отвечающую за маркетинговую и коммуникационную стратегию клуба Елену Шкиль.
Ожидается, что появится новая концепция матчевого шоу, будут созданы новые мероприятия, появится визуальный брендинг, в лучшую сторону изменится и стадион.
Утверждение новой концепции должно состояться в августе.
На пресс-конференции, прошедшей 11 июля в Международном пресс-центре «МКР-Медиа» председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов заявил, что бренд клуба необходимо обновить. Правда, по его словам, учитывая многолетние традиции команды, делать это стоит аккуратно. Сумму вложений в новые проекты топ-менеджер не назвал, ограничившись лишь направлениями, в которых предстоит работать.