Грудь Семенович без прикрас удивила поклонников

Пляжное фото звезды вызвало споры в Сети.

Анна Семенович сейчас отдыхает на Крите, но своих подписчиков не бросает. Ведь, когда она сообщила им, что «поедет греть тельце на море», то пообещала радовать новыми летними снимками. Пришла пора выполнять обещание, и Анна выложила в свой микроблог забавное селфи без макияжа.

«Пусть я буду вся в веснушках и с обгорелым носом, но с солнца не уйду», — заявила звезда. Но фолловеры обратили внимание вовсе не на веснушки. «куда пропала грудь?», «Я думал, они больше?», — разочарованно начали вопрошать подписчики. Хотя та часть бюста Семенович, которая видна на снимке, смотрится очень даже аппетитно. В конце концов, может же певица хотя бы на море отдохнуть от пуш-апа и прочих женских ухищрений?

Вот так выглядит Анна в рабочие моменты…

… А вот так — отдыхая на пляже

Интересно, не надоело ли Семенович столь пристальное внимание к этой ее части тела? Ведь грудь, без преувеличения, является визитной карточкой певицы. В свободной одежде поклонники однажды ее просто не узнали. А когда звезда худеет, кроме похвал ее стройным ножкам и шикарной талии отовсюду доносится беспокойство: а не уменьшится ли из-за диет бюст Анны?

Зачастую исполнительница прямо называет тех, кто обсуждает ее бюст, невоспитанными людьми. Хотя, жестко высказываясь в адрес тех, кто любит посплетничать о ее формах, Семенович сама при случае не упускает возможность подчеркнуть свои природные достоинства. Так, год назад, отвечая на вопрос о своей даче и о том, что на ней растет, она говорила не про овощи, а… про грудь.

— На даче выращиваю только свое загорелое тело, — заявила Анна Семенович. — Всем остальным занимается мама. У нее удается все: кабачки, огурцы, чеснок. Она из них делает рагу, компоты, солит, квасит. А вот это (показывает на декольте. — Wday.ru ) у меня от капусты. Маминой. Она у нее особенная. Кто хочет такую фигуру, как у меня, приезжайте к нам на дачу (полное интервью читайте здесь).

Другие звезды с большой и настоящей грудью

Кейт Аптон, размер — 36DD

Эмбер Роуз, размер — 36H Линдси Пелас, размер — 8 Кристина Хендрикс , размер — 32F Кэт Деннингс, размер — 36DD

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