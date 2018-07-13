Новый список участников свадебного конкурса станет известен в эфире LOVE RADIO в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Начни свой летний день ярко вместе с LOVE RADIO в Ижевске. Ежедневно по будням с 13:00 до 14:00 на волне 97,8 FM в эфире программа «Big Love Message» — больше игр, больше сюрпризов, новых знакомств и отличного настроения. Телефон прямого эфира 775-978.

В пятницу, 13 июля, в студии радиостанции LOVE RADIO ведущий Дмитрий Аверин

В середине программы в рамках проекта «Свадьба твоей мечты» слушатели узнают четвертую пару-участницу конкурса на этой неделе. Сегодня же фото всех 4 пар будут размещены в специальном посте группы для проведения голосования. Оно стартует 13 июля в 15:00 и закончится 16 июля в 12:00. Пара, набравшая максимальное количество голосов по итогам голосования, станет вторым финалистом проекта «Свадьба твоей мечты» в июле. Всем, кто захочет отдать свой голос за понравившуюся семью, необходимо вступить в группу Вконтакте.

Всего LOVE RADIO «повторит» три свадьбы: по одной в июле, августе и сентябре. А может быть и больше… Так что у всех жителей Ижевска и слушателей LOVE RADIO есть прекрасный повод «освежить» свои отношения и сделать всё, как в первый раз. Читайте правила конкурса, присылайте семейное фото и анкету участника на адрес: loveradio@komos.media.

Не забываем о приветах и добрых словах для любимых на viber, telegram и whatsapp: +7 (922)-522-47-44, а такжев комментариях или специальном обсуждении групп Вконтакте и Facebook.