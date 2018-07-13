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Роспотребнадзор дал советы любителям грибов
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Роспотребнадзор дал советы любителям грибов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор представил рекомендации по сбору, готовке и покупке грибов. Об этом сообщает на сайте ведомства.
В частности, рекомендуется собирать только хорошо знакомые грибы и только в экологически чистых районах, то есть вдали от дорог и населенных мест. Также стоит собирать грибы в плетеные корзины, а не в полиэтиленовые пакеты или мешки, поскольку там они быстро испортятся.
Срезать гриб необходимо с целой ножкой, а готовить — в день сбора. После этого хранить их стоит в холодном месте.
Ведомство напоминает, что опасно покупать грибы у случайных лиц и в местах стихийной торговли.
Роспотребнадзор предупреждает, что каждый год регистрируется около тысячи случаев отравления грибами.
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