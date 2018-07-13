Причина, по которой количество российских последователей «Аум Синрикё» возросло сразу же после распада СССР

Как вы знаете, был казнен основатель «Аум Синрикё» (террористическая организация, запрещенная в России — прим.ред) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото (Chizuo Matsumoto)), а также еще шесть руководителей организации. Когда вы услышали об этом, что вы подумали? Я вспомнил прошлое.

Я отправился на учебу в Москву в 1990 году. Тогда мне было 19 лет. У меня сразу же появилось три русских друга. Все они говорили по-японски. Ну, скорее они были не друзьями, а помощниками. Я вообще не говорил по-русски, и они мне во многом помогали. Двое из них учились в МГИМО . Третий преподавал в МГИМО японский язык. Он был преподавателем, но ему было всего 22 года. Назовем его мистер «Д». Он был симпатичным блондином ростом 190 сантиметров, а сложен как Дольф Лундгрен из «Рокки 4». Черты лица только были более мягкие. Но при этом в 22 года быть преподавателем в МГИМО, который относился к МИД СССР… Похоже, его отец был большой шишкой в Компартии . В начале 1990-х годов российская экономика развалилась на части. Чтобы купить хлеб, приходилось стоять в очереди два часа. Из овощей в магазинах была только картошка, морковь, капуста и лук. И то, эти овощи было невозможно купить в простых магазинах. Чтобы не уморить голодом первого японского студента, университет давал мне продукты из студенческой столовой.

Мистр «Д» иногда приносил в общежитие сыр. В то время сыр был элитным продуктом, который можно было купить только в специальном магазине для верхушки Компартии. Кстати, с июля по август 1991 года я отдыхал на Азовском море. Это организовал мой друг «Д». 19 августа случился путч. Я сразу же вернулся в Москву для того, чтобы увидеть это своими глазами.

Сумерки

В декабре 1991 года развалился СССР. Это — историческое событие и для всего мира, и для россиян. Для российского народа кризис самоидентификации был крайне глубоким. Дело в том, что коммунизм, в который люди верили на протяжении 70 лет, оказался ложью. Россияне неожиданно оказались в ситуации: «Во что же верить?».

Тогда в Россию хлынули западные религиозные течения, чтобы закрыть этот пробел. Одним из них был «Аум Синрикё». Скорее всего, отец мистера «Д» покинул свой пост. Появилось много забот. «Д» также был военным. Как-то он сказал мне: «Когда я стал служить в армии, я присягнул на верность СССР. Сейчас начальник говорит мне, чтобы я присягнул на верность России. Тем не менее нельзя вот просто так взять и изменить свою клятву!». Он был серьезным парнем. Большинство коммунистов мимикрировало, заявив, что они всегда были демократами. Тем не менее «Д» поступить так не мог.

Мистер «Д» и «Аум Синрикё»

В один прекрасный день «Д» заявил мне следующее: «В последнее время я перевожу для „Аум Синрикё“. Они платят мне большие деньги». Я удивился и спросил его, зачем он это делает. Его ответ был очень интересным. «Мать заболела и долгое время не могла выздороветь. Но когда она начала слушать радиопрограмму Асахары, она поправилась». Да, тогда у секты была своя передача на российском радио. Мне стало страшно за будущее «Д». Тем не менее что я мог сделать? Дело в том, что тогда Россия пребывала в анархии. Никто не надеялся на светлое будущее. После этого «Д» исчез из моего поля зрения. Я не знаю, жив он сейчас или нет. Говорят, что «Аум Синрикё» покупала в России оружие. Был ли «Д» связан с этим? Он, по крайней мере, переводил для них.

Проблема существует и по сей день