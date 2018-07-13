Американских мужчин домогаются прямо на работе

Сексуальные домогательства стали одной из главных проблем США. Чаще всего с ней сталкиваются женщины, однако не миновала эта участь и молодых мужчин. Наиболее распространены сексуальные преследования в медийной сфере, свидетельствуют опросы.

«Центр инноваций в таланты» (CTI, Нью-Йорк) провел социологическое исследование и выяснил, что 34% женщин и 13% мужчин подвергались сексуальным преследованиям на работе. Почти три четверти женщин и 59% мужчин терпели это от представителей более старшего возраста, сообщила газета Financial Times . Этот и другие опросы офисных работников показали, что сексуальные домогательства на работе стали одной из главных проблем современных США. И это спустя пару-тройку десятилетий, когда прошли первые судебные заседания и было вынесено постановление — сексуальное домогательство нарушает закон о дискриминации, подчеркнули в FT.

Движение #MeToo выдвинуло целую серию обвинений против продюсера Харви Вайнштейна в 2017 году, который принуждал актрис к сексуальной связи. Но руководители не знают «как бороться с настоящим, не говоря уже о прошлом», отметил изданию сопредседатель Центра CTI Рипа Рашид. Доклад Центра подчеркнул, что обучающих тренингов (по теме как быть, если ты столкнулся с сексуальным преследованием) недостаточно. Не поможет и реакция на каждый инцидент через какие-либо ресурсы (например, по «горячей линии») или с помощью юристов.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Ronen Tivony

Исследователи Центра призвали руководителей к «системному вмешательству» в любые случаи, будь то «профилактические, широко встречающиеся, либо повторяющиеся». Также они подчеркнули необходимость таких инициатив, как раскрытие служебных романов, сдерживание «навязчивой мужественности» и создание «информационной системы», которая позволит жертвам регистрировать сообщения о домогательствах. Если на одного и того же человека поступит еще одна жалоба, то эти сообщения могут стать достоянием общественности.

Примечательно, что наиболее распространены сексуальные домогательства в медийной среде — в сфере искусства, дизайна, связей с общественностью, издательской деятельности. Здесь на сексуальные преследования пожаловались более четырёх из десяти женщин и каждый пятый мужчина. Это намного больше, чем в других сферах, например в финансовом или юридическом секторе, отметила Financial Times.

На втором и третьем местах по сексуальным домогательствам находятся сферы технологий, консалтинга и менеджмента. В области финансов и страхования на сексуальные преследования жалуются 26% женщин и 7% мужчин. Всё потому, что Уолл-стрит ответила на громкие судебные процессы 1990-х годов и установила более строгие нормы, чем в других секторах. Впрочем, в юриспруденции жалующихся ещё меньше — 22% женщин и 11% мужчин.

Global Look Press/Craig Lovell

Не менее часто сексуальным домогательствам на рабочем месте подвергаются медработники. Портал HealthLeaders Media провёл опрос, который показал, что на подобные случаи жалуются около четверти медсестёр. Так, из 6200 опрошенных 11% медсестёр заявили, что лично подвергались сексуальным преследованиям. 14% отметили, что были свидетелями подобных инцидентов.

«Сексуальное преследование в авиационной отрасли также является системной и исторической проблемой», — заявила Richmond News бывшая стюардесса Мандалена Льюис. Она подал иск против бывшего работодателя — авиакомпании WestJet. Льюис рассказала, что в 2010 году её пытался изнасиловать пилот, однако компания не предприняла к нему никаких санкций. По сути, они не защищали своих женщин-стюардесс, подчеркивает девушка. Теперь Льюис говорит, что надеется «пролить свет» на то, как компания стремилась замалчивать подобные инциденты. По её словам, после того, как она подала в суд, к ней обратилось множество женщин-стюардесс с той же проблемой.

Попытки изнасилования — это крайний случай. Наиболее часты жалобы на домогательства в виде комментариев с сексуальным подтекстом, нежелательный физический контакт, включая объятия, а также просьбы о свидании. 73% женщин заявляют, что подобные инциденты сильно мешают их работе, в то время как 15% признают, что на них такие случаи никак не влияют.