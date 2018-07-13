Дочь Ирины Хакамады отдыхает с возлюбленным в Испании

Избранник Марии Сиротинской поделился совместными фото в Instagram.

Дочь Ирины Хакамады и спортивный журналист Влад Ситдиков уже давно перестали скрываться от общественности. Сейчас влюбленные отдыхают в Испании. И этим радостным событием Влад Ситдиков поделился в Instagram.

Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!

— написал под фото избранник Марии Сиротинской.

Публикация от Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist)

23 Фев 2018 в 7:49 PST «Счастья вам ребята и хорошо отдохнуть💞💞💞🌹🌹🌹!», «Красота в глазах смотрящего. Плюс внутренняя красота еще важнее внешней. Они не озлобились, они счастливее многих из нас», «Вы очаровательны и очень, очень симпатичны! Я в восторге от вас!», «Красавчики, хорошего отдыха вам! », «Вы такая красивая пара! У вас глаза светятся!», «Ребята, счастья Вам ♥️Храни Вас Бог», «У девочки такие милые ямочки на щечках😍вообще столько тепла и любви исходит от этой фотографии🙏🏻😍», «Как они мне нравятся, отличная жизненная позиция! Счастья вам, здоровья, у вас все для этого есть», — порадовались за влюбленных пользователи соцсетей.

Напомним, Ирина Хакамада трижды выходила замуж. В 1978 году звездная мама родила сына Даниила, в 1997 году на свет появилась дочь Мария.

Долгое время женщина скрывала своего особенного ребенка, пояснив позже, что желала оградить девочку от излишнего внимания прессы и общественности. К слову, дочь Ирины Хакамады не только счастлива в личной жизни, но и талантлива в различных областях. Так, в свое время девушка выходила на подиум Russian fashion week, а также играла главную роль в спектакле о Золушке в одном из театров. Кстати, Влад и Мария хотят пожениться, но пока их родители советуют не спешить молодым людям с таким серьезным шагом.

Модный показ, стиль хип-хоп.)#vladsportzhurnalist #хипхоп #hiphop #moda #мода

Публикация от Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist)

20 Май 2018 в 1:00 PDT А недавно, Влад Ситдиков трогательно поздравил свою возлюбленную с днем рождения. Он посвятил девушке стихи.

Публикация от Vlad Sportzhurnalist (@vlad_sportzhurnalist)

4 Июн 2018 в 8:32 PDT Она такая милая, добрая и нежная! Я тебя просто обожаю! Будь счастлива со мною!

— написал под фото избранник Марии Сиротинской.

Фото: Instagram @vladsportzhurnalist_