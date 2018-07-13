«Поженились?»: Особенная дочь Хакамады с любимым отдыхают в Испании

У дочери Ирины Хакамады Марии синдром Дауна, однако это не мешает ей вести максимально полноценный образ жизни. Так, со своим возлюбленным Владом Ситдиковым она отправилась отдыхать в Испанию, и многие фанаты предположили, что пара оформила отношения.

Фотографиями с райского отдыха поделился актер, блогер и спортсмен Влад Ситдиков. Он опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько снимков, на которых запечатлен с любимой женщиной. «Вот мы и на море! » — день назад написал Ситдиков под фото, где нежно обнимает избранницу на фоне местной растительности.

Судя по лицам, влюбленные довольны отпуском. «День второй! Погода прекрасна, море теплое, любимая рядом!» — сообщил счастливый Влад. Подписчики умилились. «Дай Бог Вам всего самого лучшего! ❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Машуня хороша», «Вы очень позитивные.. Смотришь на Вас и душа радуется. Всего Вам самого хорошего. 😍», «Отличная пара👍ребята счастья вам огромного!❤💑» — рассыпались в комплиментах фанаты.

Некоторые подписчики предположили, что Мария и Влад отправились в свадебное путешествие. «Поженились?», «Очень похоже на свадебное путешествие», «можно вас поздравить? вы поженились?» — завалили вопросами влюбленных поклонники.

Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость. «Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники, поэтому в них нет зла, — отметила Хакамада в недавнем интервью.

Напомним, Мария родилась в союзе Ирины Хакамады с финансовым консультантом Владимиром Сиротинским . Он стал ее четвертым супругом. Впрочем, Хакамада предпочитает называть своего избранника не мужем, а партнером.

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