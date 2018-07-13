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В Омской области ищут мальчика, который после прогулки не вернулся домой
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В Омской области ищут мальчика, который после прогулки не вернулся домой 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Инцидент произошел в Называевском районе, местные жители вместе с полицией разыскивают школьника. Ночью в полицию обратилась мама 8-летнего Вячеслава Бушуева. Она рассказала, что ее сын был в гостях у своей родственницы в селе Утичье. В 19:00 он вышел на улицу погулять и до сих пор не вернулся обратно. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Всю ночь полиция и неравнодушные местные жители проверяли заброшенные дома, леса, берега водоемов в поисках мальчика, пока найти его не удалось. В поисковых мероприятиях задействованы представители общественности, ГУ МЧС России по Омской области.
Если вы знаете о местонахождении школьника, сообщите об этом в полицию.
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