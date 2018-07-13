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В Омской области устанавливается местонахождение 8-летнего мальчика
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В Омской области устанавливается местонахождение 8-летнего мальчика 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Называевскому району Омской области обратилась жительница райцентра с заявлением о розыске ее 8-летнего сына Бушуева Вячеслава. Мальчик накануне находился в гостях у своей родственницы в с. Утичье. Около 19.00 часов вышел на прогулку и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.
«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-поисковые мероприятия по установлению местонахождения ребёнка. В поисковых мероприятиях задействованы сотрудники УМВД, МЧС России по Омской области, волонтёры и жители села, — рассказывает старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова.
Добавим, если вам известна любая информация о местонахождении Бушуева Вячеслава, сообщите по телефону 79-35-01 или по телефону доверия «Ребенок в опасности» по номеру «123».
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