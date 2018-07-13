В Омской области устанавливается местонахождение 8-летнего мальчика

Сегодня ночью в дежурную часть ОМВД России по Называевскому району Омской области обратилась жительница райцентра с заявлением о розыске ее 8-летнего сына Бушуева Вячеслава. Мальчик накануне находился в гостях у своей родственницы в с. Утичье. Около 19.00 часов вышел на прогулку и до сих пор не вернулся. Об этом сообщается на сайте следственного комитета.

Добавим, если вам известна любая информация о местонахождении Бушуева Вячеслава, сообщите по телефону 79-35-01 или по телефону доверия «Ребенок в опасности» по номеру «123».