Красноярская «Баба Лена» открыла свои финансовые источники

Елена Ерхова известная, как «Баба Лена из Красноярска» открыла источники своего финансового благосостояния в эфире программы «Пусть говорят». Кроме пенсии, с которой путешественница откладывает до 10 тысяч рублей, она выращивает и продает цветы, а также вяжет носки и шапки.

— Чем дома сидеть, лучше работать. Но в 17-м году не за свой счет ездила. Спасибо москвичам: Басков путевку, Галкин путевку, — поделилась жизненным секретом пенсионерка со студией.

Ещё в молодости ей удалось побывать в ГДР, Польше и Чехословакии. После этого в путешествиях наступил длительный перерыв.

— День и ночь работала, на квартиру заработала. Люди меня дома не видели, — рассказала она.

Новая волна путешествий началась, когда Елена Ерховой исполнилось 84 года. С тех пор, она объехала 20 стран и готова продолжать.

— Пенсионеркой себя не чувствую, я вторую жизнь начинаю жить, — заявила она.