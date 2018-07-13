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Красноярская «Баба Лена» открыла свои финансовые источники
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Красноярская «Баба Лена» открыла свои финансовые источники 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Елена Ерхова известная, как «Баба Лена из Красноярска» открыла источники своего финансового благосостояния в эфире программы «Пусть говорят». Кроме пенсии, с которой путешественница откладывает до 10 тысяч рублей, она выращивает и продает цветы, а также вяжет носки и шапки.
— Чем дома сидеть, лучше работать. Но в 17-м году не за свой счет ездила. Спасибо москвичам: Басков путевку, Галкин путевку, — поделилась жизненным секретом пенсионерка со студией.
Ещё в молодости ей удалось побывать в ГДР, Польше и Чехословакии. После этого в путешествиях наступил длительный перерыв.
— День и ночь работала, на квартиру заработала. Люди меня дома не видели, — рассказала она.
Новая волна путешествий началась, когда Елена Ерховой исполнилось 84 года. С тех пор, она объехала 20 стран и готова продолжать.
— Пенсионеркой себя не чувствую, я вторую жизнь начинаю жить, — заявила она.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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