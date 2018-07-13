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Осложнения беременности зависят от пола ребенка
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Осложнения беременности зависят от пола ребенка 

Medaboutme.ru 27 минут назад
Фото: Medaboutme.ru
Ученые из Cambridge University обнаружили, что риск развития осложнений беременности зависит от того, какого именно пола ребенок.
К таким выводам они пришли, проанализировав образцы плаценты и крови около 4 тысяч беременных женщин.
Так, при вынашивании девочки с большей вероятностью может развиться преэклампсия — так называемый тяжелый токсикоз беременности, очень опасное состояние, при котором повышается уровень белка в моче, развивается повышение артериального давления, боли, желтуха и падает уровень тромбоцитов. Это одно из самых тяжелых осложнений, угрожающих здоровью и матери, и ребенка.
При вынашивании мальчиков повышаются свои риски — вероятность кесарева сечения или рождения ребенка с неврологическими расстройствами.
Дальнейшие исследования показали, что генетический профиль тканей плаценты для младенцев мужского и женского пола довольно сильно различается. Никакие другие ткани организма такой разницы не демонстрируют.
Ученые обнаружили, что один из генов ДНК клеток плаценты, связанных с полом ребенка, контролирует уровень спермина — полиамина, который присутствует не только в плацентарной жидкости, но и во всех клетках организма, и угнетает иммунный ответ материнского тела. Концентрация спермина, играющего такую важную роль в организме матери, зависит от пола.
У женщин, вынашивающих девочек, уровень спермина был значительно выше, чем у будущих мам мальчиков. И если слишком высокие концентрации спермина были связаны с повышенным риском преэклампсии, то слишком низкие — с угрозой дальнейшего развития плода.
Лучшее понимание различий между вынашиванием мальчиков и девочек может привести к разработке новых подходов по снижению осложнений беременности, уверены ученые.
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