Жених и невеста: Хэйли Болдуин и Джастин Бибер вернулись из романтического путешествия 

В начале недели стало известно, что Джастин Бибер наконец забыл Селену Гомес и готов расстаться с холостой жизнью ради своей подруги Хейли Болдуин. 24-летний певец сделал ей предложение, преподнес кольцо стоимостью два миллиона долларов и получил согласие. Радостное событие произошло на Багамах, где пара отдыхала от назойливых папарацци. Вернувшись в Нью-Йорк, Джастин и Хейли вновь стали объектами фотовспышек. Парочка, держась за руки, прогуливалась по Большому яблоку. Невеста была одета в модные велосипедки, спортивный топ и объемное худи, а Джастин явно не заморачивался со своим комплектом.