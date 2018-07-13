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Жених и невеста: Хэйли Болдуин и Джастин Бибер вернулись из романтического путешествия
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Жених и невеста: Хэйли Болдуин и Джастин Бибер вернулись из романтического путешествия 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
В начале недели стало известно, что Джастин Бибер наконец забыл Селену Гомес и готов расстаться с холостой жизнью ради своей подруги Хейли Болдуин. 24-летний певец сделал ей предложение, преподнес кольцо стоимостью два миллиона долларов и получил согласие. Радостное событие произошло на Багамах, где пара отдыхала от назойливых папарацци. Вернувшись в Нью-Йорк, Джастин и Хейли вновь стали объектами фотовспышек. Парочка, держась за руки, прогуливалась по Большому яблоку. Невеста была одета в модные велосипедки, спортивный топ и объемное худи, а Джастин явно не заморачивался со своим комплектом.
Harper’s Bazaar: последние новости
Хэйли Болдуин показала кольцо от Джастина Бибера. Такое же как у Блейк Лайвли Кэндис Свейнпол раскритиковали за фото в бикини спустя две недели после родов Бейонсе и Джей-Зи провели романтические выходные на озере Комо
Женский форум
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