Строительство «Мороженска» в Хабаровске переносят

Проведение масштабного фестиваля мороженого в Хабаровске перенесли на конец августа. Планируется, что праздник необычного формата порадует детей перед началом школьной поры — построится город «Мороженск» 25 августа.

Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», изначально планировали провести мероприятие 4 и 5 августа. Однако в связи с проведением в начале августа на стадионе им. Ленина матчей первенства России среди клубов Футбольной национальной лиги, дату пришлось перенести.

— На фестивале все пришедшие смогут познакомиться с хабаровским лакомством со сладкими добавками — дарами нашей тайги. Это орешки, ягоды, а также многое другое. Для детей построим специальный город Мороженск. Здесь будут аттракционы, мэр и вице-мэр, а также своя валюта. К ребятам прилетит «волшебник на голубом вертолете», который привезет маленьким хабаровчанам мороженое. На фестиваль мы пригласим детишек из детских домов и интернатов, чтобы и они смогли присоединиться к вкусному празднику, — рассказывал ранее министр торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николай Крецу.

На набережную действительно прилетит вертолет во второй день праздника, 26 августа. Волшебник подарит детям 6000 порций эскимо. Кроме того, в первый день фестиваля организаторы постараются установить рекорд России — планируется раздать бесплатно 10 тысяч порций дальневосточного напитка «Кусун», что в переводе с нанайского означает «сила», «энергия», «мощь». В его составе — элеутерококк, берёзовый гриб чага, чабрец и брусника. Специально для установки рекорда России изготовлена огромная емкость, объемом 12 тонн.

Как уточняют в правительстве края, участие в фестивале подтвердили десятки производителей мороженого, кондитерских изделий, меда, варенья, дальневосточного чая. Прием заявок продлится до 1 августа. Предпринимателям необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: nashvybor27@gmail.com. Также открыта онлайн-регистрация на официальном сайте проекта.