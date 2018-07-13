В Псковском озере поднимут и утилизируют 7 затонувших судов

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране поверхностных водных объектов в прилегающей к межселенной территории Залитских островов акватории Псковского озера, сообщили в прокуратуре Псковской области..

Установлено, что в районе причала острова Залита Псковского района, расположенного в Псковском озере, находятся 7 затонувших судов (корабли, баржи, катер), собственники которых не установлены.

Наличие в акватории водного объекта затонувших судов представляет существенную угрозу безопасности судоходства и причинения ущерба окружающей среде.

В силу требований Кодекса внутреннего водного транспорта РФ вопросы поднятия, удаления и утилизации бесхозяйных затонувших судов на внутренних водных путях относится к компетенции администрации бассейна внутренних водных путей.

В этой связи Псковским природоохранным межрайонным прокурором в Псковский городской суд направлено исковое заявление о понуждении ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» организовать мероприятия по подъему, удалению и утилизации затонувших судов.

Требования прокурора судом удовлетворены, на ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» возложены соответствующие обязанности.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.