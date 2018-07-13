Ещё
В Псковском озере поднимут и утилизируют 7 затонувших судов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Псковском озере поднимут и утилизируют 7 затонувших судов 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране поверхностных водных объектов в прилегающей к межселенной территории Залитских островов акватории Псковского озера, сообщили в прокуратуре Псковской области..
Установлено, что в районе причала острова Залита Псковского района, расположенного в Псковском озере, находятся 7 затонувших судов (корабли, баржи, катер), собственники которых не установлены.
Наличие в акватории водного объекта затонувших судов представляет существенную угрозу безопасности судоходства и причинения ущерба окружающей среде.
В силу требований Кодекса внутреннего водного транспорта РФ вопросы поднятия, удаления и утилизации бесхозяйных затонувших судов на внутренних водных путях относится к компетенции администрации бассейна внутренних водных путей.
В этой связи Псковским природоохранным межрайонным прокурором в Псковский городской суд направлено исковое заявление о понуждении ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» организовать мероприятия по подъему, удалению и утилизации затонувших судов.
Требования прокурора судом удовлетворены, на ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» возложены соответствующие обязанности.
Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.
Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в Псковской природоохранной межрайонной прокуратуре.
АиФ Северо-запад: последние новости
Эксперты конкурса на лучшее поселение побывали в Круппе и Печорах Псковская полиция разыскивает пропавшего мужчину с ожогами на груди Более 400 псковских любителей бега поучаствовали в «Гвардейской битве»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс20
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет65
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности15
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение