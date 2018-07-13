Поджег и скрылся: в Башкирии осудили 18-летнего вандала

Что сподвигло парня на такой поступок неизвестно

Верховный суд республики вынес приговор молодому парню из Гафурийского района, которого обвинили в умышленном поджоге чужого имущества.

В суде выяснили, что в феврале этого года, 18-летний парень заметил на обочине дороги застрявший незапертый автомобиль. Хозяина поблизости не наблюдалось. Из хулиганских побуждений, молодой человек поджег газету и бросил ее на переднее сидение автомобиля. Юный вандал убедился, что сиденье загорелось, после чего скрылся с места преступления.

С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил парню 2 года условно с испытательным сроком на те же два года, а также постановил выплатить потерпевшему компенсацию 35000.