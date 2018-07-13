Ещё
Поджег и скрылся: в Башкирии осудили 18-летнего вандала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Поджег и скрылся: в Башкирии осудили 18-летнего вандала 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Что сподвигло парня на такой поступок неизвестно
Верховный суд республики вынес приговор молодому парню из Гафурийского района, которого обвинили в умышленном поджоге чужого имущества.
В суде выяснили, что в феврале этого года, 18-летний парень заметил на обочине дороги застрявший незапертый автомобиль. Хозяина поблизости не наблюдалось. Из хулиганских побуждений, молодой человек поджег газету и бросил ее на переднее сидение автомобиля. Юный вандал убедился, что сиденье загорелось, после чего скрылся с места преступления.
С учетом смягчающих обстоятельств, суд назначил парню 2 года условно с испытательным сроком на те же два года, а также постановил выплатить потерпевшему компенсацию 35000.
ufa1.ru: последние новости
Груды «полезного» мусора и раковины для карликов: в каких школах учатся дети Башкирии В Башкирии мужчина задолжал своему ребенку 250 тысяч рублей От рассвета до заката: как работают на уфимских пляжах спасатели
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения женщины, которая платит за секс19
Что случилось с лицом Бузовой за 15 лет65
6 продуктов, которые не следует есть ежедневно
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Кадышева поразила изменениями во внешности15
Видео
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
00:46
Волочкова рассказала о сложностях с дочкой
Звёзды
01:12:47
Опубликовано откровенное интервью Пугачевой
Звёзды
02:11
Зачем на нарезном батоне нужны насечки
Еда
02:33
Кадышева поразила изменениями во внешности
Звёзды
10:54
Знаменитости, которых сейчас не узнать
Звёзды Красота
10:06
Как рекламщики заставляют вас покупать
Психология
00:04
Котова поучаствовала в съемках без белья
Звёзды
10:09
Как быстро прокачать свой мозг
Психология
16:44
Звезды, сделавшие пластику и пожалевшие об этом
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение