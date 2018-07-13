Король монстров: Первые кадры фильма «Годзилла 2»

Вера Фармига , Милли Бобби Браун и конечно же эффектная и смертельноопасная Годзилла появились на первых кадрах фантастического экшна Майкла Догерти «Годзилла: Король монстров».

В центре новой истории окажется группа криптозоологов, которая обнаруживает целую плеяду морских гигантских чудовищ — Годзиллу, Мотру, Родана и трехглавого Кинга Гидора. Когда эти монстры, считавшиеся выдумкой, вырываются на поверхность и начинают биться друг с другом за превосходство на Земле, жизнь всего человечества оказывается висящей на волоске. Но героические ученые постараются всех спасти…

Вера Фармига сыграла доктора Эмму Рассел, палеобиолога. С помощью гидролокатора она находит общий язык с доисторическими хищниками и начинает управлять ими. В одном из интервью актриса пошутила и назвала свою героиню «диджеем для монстров».

Милли Бобби Браун досталась роль дочери Эммы Рассел.

Российская премьера «Годзиллы 2» состоится 30 мая 2019 года. Ждать еще долго, но уверены, что фильм получится мощный.

Елизавета Бережная