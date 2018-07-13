Появились первые кадры с чудовищным монстром из новой «Годзиллы»

Студия Warner Bros. опубликовала первые кадры из сиквела фильма «Годзилла» в издании Entertainment Weekly.

На стоп-кадрах из картины Майкла Доэрти «Годзилла: Король монстров» можно увидеть гигантского ящера, изрыгающего синий радиоактивный луч посреди океана, а также звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун , пораженную видом монстра.

В новом фильме появятся и другие чудовища: трехголовый змей Кинг Гидора, огромный мотылек Мотра, летающий ящер Родан. «Я всегда любил Родана. Он во многом мощнее Годзиллы, он будто атомная бомба с крыльями», — делится Доэрти.

Российская премьера сиквела «Годзиллы» состоится 30 мая 2019 года.