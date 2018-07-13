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Появились первые кадры с чудовищным монстром из новой «Годзиллы»
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Появились первые кадры с чудовищным монстром из новой «Годзиллы» 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Студия Warner Bros. опубликовала первые кадры из сиквела фильма «Годзилла» в издании Entertainment Weekly.
На стоп-кадрах из картины Майкла Доэрти «Годзилла: Король монстров» можно увидеть гигантского ящера, изрыгающего синий радиоактивный луч посреди океана, а также звезду «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, пораженную видом монстра.
В новом фильме появятся и другие чудовища: трехголовый змей Кинг Гидора, огромный мотылек Мотра, летающий ящер Родан. «Я всегда любил Родана. Он во многом мощнее Годзиллы, он будто атомная бомба с крыльями», — делится Доэрти.
Российская премьера сиквела «Годзиллы» состоится 30 мая 2019 года.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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