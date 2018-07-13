Запрос на национальный костюм: Киселев рассказал, как кокошник поможет «перезапустить» День России

Телеведущий Дмитрий Киселев задумался о причинах, по которым российские болельщики на чемпионате мира по футболу надевают на себя кокошники. По словам журналиста, в этом скрыт «запрос на национальный костюм»: его реализацию можно использовать в качестве «перезапуска» Дня России. Свое мнение он изложил в материале РИА «Новости»

Образ фанатов в кокошниках, причем как мужчин, так и женщин, Киселев назвал заразительным и необычайно привлекательным.

«Смотрелись в них [болельщики], надо отметить, вполне лихо, элегантно и сексуально победоносно. Особо продвинутые русский кокошник назвали «мягкой силой» России», — подчеркнул журналист.

Он заметил, что национальная русская одежда — рубахи-косоворотки и яркие сарафаны, хоть и стилизованные до неузнаваемости, — по большому счету, остались только в ансамблях песни и пляски.

В костюме — огромная сила

Дмитрий Киселевтелеведущий.

«Везде в мире национальная одежда возвращается в современный культурный оборот. Не только на Востоке, но и на Западе шиком считается появиться по торжественному случаю в национальном костюме. В костюме — огромная сила», — написал Киселев.

Он добавил, что на полученный народный запрос, хоть и в такой своеобразной форме, нужно отвечать по-здоровому.

«ЗОЖ — это не только забота о плоти, но и о здоровье духа. И в этом смысле возвращение в оборот национального костюма — естественная часть ЗОЖ», — заметил журналист.

Удобным поводом для возвращения национального костюма, по его мнению, стало бы ежегодное празднование Дня России. Сейчас, добавил Киселев, отмечают его «не очень осмысленно», не задумываясь о том, что именно является основой праздника.

Содержание Дня России нужно перезагрузить, упростить, сделать менее спорным и понятным всем и каждому

Дмитрий Киселевтелеведущий.

«Содержание Дня России нужно перезагрузить, упростить, сделать менее спорным и понятным всем и каждому», — подчеркнул журналист.

Естественно выглядел бы этот процесс, считает Дмитрий Киселев, в случае, если бы страну представили такой, какая она на самом деле — «самобытной многонациональной, многоцветной цивилизацией».

«Нет лучшего дня для презентации нашей цивилизации, чем День России. Конечно же, днем — это красочный костюмированный парад по Красной площади делегаций из регионов России. А вечером — общероссийский фестиваль этнической музыки, то есть народной музыки», — представил Киселев возможное проведение праздника.

Он выразил надежду, что сама подготовка к общенациональному празднику придаст огромную энергию россиянам, объединив поколения.

«Мир увидит нас по-новому. Кокошник на футбольных трибунах — современный китч, упрощенная стилизация, ширпотреб. Но спасибо ему за столь яркий сигнал к действию», — заключил Дмитрий Киселев.

На мачте ¼ финала ЧМ-2018, который состоялся на сочинском стадионе «Фишт», собрались самые разнообразные любители футбола. Россияне пришли поддержать национальную сборную, которая играла с Хорватией, в костюмах чебурашки и белого медведя. Конечно, не обошлось и без болельщиков в кокошниках.