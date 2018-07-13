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Магомедов вновь сменил камеру в СИЗО «Лефортово»
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Магомедов вновь сменил камеру в СИЗО «Лефортово» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Совладелец группы «Сумма» Магомед Магомедов переехал уже в пятую камеру в СИЗО «Лефортово». В качестве повода для переезда ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников назвал отсутствие в камере телевизора и судимость соседа, сообщают "Известия".
Во ФСИН частые переезды миллиардера объяснили проведением в корпусе ремонта. По мнению экспертов, переводы из камеры в камеру не являются обычным явлением и, скорее всего, обусловлены повышенным вниманием общественников к условиям содержания братьев Магомедовых.
Стоит напомнить, что Магомед и его брат Зиявудин Магомедовы были задержаны 31 марта и отправлены под арест. Они подозреваются в хищении из бюджета 2,5 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Угодив за решетку, братья начали жаловаться на отсутствие в камерах горячей воды и телевизора. Магомед Магомедов вызвался улучшить условия содержания арестантов в столичном СИЗО и пообещал приобрести для них 10 телевизоров и столько же холодильников, передает "Уралинформбюро".
Ранее по теме: Братья Магомедовы предложили окультурить «Лефортово»
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