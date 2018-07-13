Плохо закрепил батут: по вине жителя Тольятти семилетний ребенок сломал ногу

Мальчик пострадал во время отдыха на аттракционе

Суд города Белинский Пензенской области признал вину тольяттинского предпринимателя в оказании некачественных услуг, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

По версии следствия, бизнесмен заключил с директором детско-юношеской спортивной школы договор на аренду земли, где разместил зоопарк и аттракционы. В том числе надувной батут.

— Мужчина самостоятельно закрепил батут, но сделал это не должным образом. Фиксация батута была произведена в четырёх узлах крепления вместо минимальных шести. Также он не затянул веревки между узлами крепления и анкерами, — сообщили в СУ СК России по Пензенской области.

Некачественно выполненные работы обернулись трагедией. Через несколько дней после установки аттракционов на батуте пострадал 7-летний мальчик. Когда он прыгал на надувной подушке, одно из креплений вырвало сильным порывом ветра. Батут начал опрокидываться и ребенок упал на землю. В результате у мальчика диагностировали перелом правой ноги, ссадины и гематому лица.

Бизнесмену дали 1 год условно с испытательным сроком в 12 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчина может его обжаловать.