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Плохо закрепил батут: по вине жителя Тольятти семилетний ребенок сломал ногу
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Плохо закрепил батут: по вине жителя Тольятти семилетний ребенок сломал ногу 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Мальчик пострадал во время отдыха на аттракционе
Суд города Белинский Пензенской области признал вину тольяттинского предпринимателя в оказании некачественных услуг, повлекших за собой причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.
По версии следствия, бизнесмен заключил с директором детско-юношеской спортивной школы договор на аренду земли, где разместил зоопарк и аттракционы. В том числе надувной батут.
— Мужчина самостоятельно закрепил батут, но сделал это не должным образом. Фиксация батута была произведена в четырёх узлах крепления вместо минимальных шести. Также он не затянул веревки между узлами крепления и анкерами, — сообщили в СУ СК России по Пензенской области.
Некачественно выполненные работы обернулись трагедией. Через несколько дней после установки аттракционов на батуте пострадал 7-летний мальчик. Когда он прыгал на надувной подушке, одно из креплений вырвало сильным порывом ветра. Батут начал опрокидываться и ребенок упал на землю. В результате у мальчика диагностировали перелом правой ноги, ссадины и гематому лица.
Бизнесмену дали 1 год условно с испытательным сроком в 12 месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчина может его обжаловать.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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