В Пензенской области владельца аттракционов из Тольятти осудили за инцидент с пострадавшим на батуте ребенком

Как было установлено, 10 мая 2018 г. предприниматель прибыл в город Белинский и заключил с директором ДЮСШ договор аренды земли, на которой установил зоопарк и комплекс аттракционов, в том числе надувной батут.

Предприниматель сам устанавливал и фиксировал батут. При этом он допустил нарушения: батут был зафиксирован в четырех узлах крепления (вместо минимальных шести) с помощью веревок и случайных анкеров, которые выступали значительно выше над землей, чем это предусмотрено нормативами. Веревки между узлами крепления и анкерами не были натянуты.

Утром 14 мая семилетний мальчик со старшим братом пришел попрыгать на батуте. При внезапном порыве ветра один из металлических стержней вырвало, батут начал опрокидываться, а ребенок упал на землю.

В результате малолетний получил перелом правой ноги (квалифицирован как тяжкий вред здоровью), ссадины и гематомы лица.

В итоге предпринимателя приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком год. Приговор еще не вступил в законную силу.