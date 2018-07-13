В Омске будут судить мать, обвиняемая в смерти своей пятимесячной дочери

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Кировского округа г. Омска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, 22 апреля 2018 года вечером она, употребив сильнодействующее вещество, решила покупать пятимесячную дочь. Почувствовав себя плохо и не выключив воду в ванной, женщина оставила беспомощную дочь без присмотра, из-за чего ребёнок захлебнулся. Отец девочки не смог оказать первую помощь, приехавшие врачи констатировали смерть малышки.