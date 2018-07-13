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В сети появилось видео спасения редкой рыбы Сергеем Шойгу
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В сети появилось видео спасения редкой рыбы Сергеем Шойгу 

Пятый канал 19 минут назад
Фото: Пятый канал
Руководитель Республики Тыва Шолбан Кара-оол в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео с министром обороны России Сергеем Шойгу. Глава ведомства вместе с земляком Шолбаном Валерьевичем порыбачил и вновь увидел родную природу, пишет URA.RU. Не забыл и о том, что к ней необходимо бережно относиться — поймав редкую рыбу тайменя, Шойгу выпустил ее обратно в воду.
— Еще один урок жизни, который преподнес Сергей Кужугетович для всех нас. Я обещал вам видео, выполняю. Будьте бережливы к природе. Так завещали нам предки. Так поступают старшие, — написал Кара-оол в комментарии к видеозаписи.
Соотечественники министра обороны высоко оценили жест Шойгу.
— Красивый урок! Спасая жизнь живым существам, спасаем свою жизнь. Все взаимосвязано в нашей природе.
— Очень надеюсь, что жизненно важному уроку, который преподнес Сергей Кужугетович, будет следовать наше юное подрастающее поколение. Ведь все живое на Земле, в том числе и ЛЮДИ все вместе — это ПРИРОДА. Следует помнить об этом всегда и везде.
— Правильный урок — Бери у природы сколько нужно тебе, а не сколько сможешь унести!
Ранее Пятый канал рассказывал об экскурсии по Константиновской батарее в Севастополе, которую провел в день ее открытия после реставрации Сергей Шойгу.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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