Сезон арбузов: как купить правильную ягоду

Сезон арбузов открылся в Кыргызстане. Освежающее летнее лакомство уже вовсю продают на рынках и в магазинах Бишкека, сообщает корреспондент «МИР 24» Дарья Ким.

Бахчевые с юга страны — самые сочные и сладкие. Однако брать арбуз не глядя все-таки не стоит, предупреждают опытные покупатели. Можно наткнуться на неспелый или испорченный. Как выбрать правильную ягоду, подскажут сами продавцы.

«Постучите по арбузу — звук должен быть глухой. Когда слишком звонкий, скорее всего, он недозрелый или переспелый. Еще нужно смотреть на хвостик. Если прямой, арбуз не дозрел. А если изогнутый, то арбуз спелый», — говорит продавец Толкунбек Момунбеков.

Размер тоже имеет значение. Лучше взять средний, без трещин и вмятин.

Санитарные врачи предупреждают, что идеальный внешний вид арбуза не гарант его безопасности. Когда появляются сомнения, за дело берутся специалисты. Однако узнать — «накачали» ягоду химией или нет — можно и в домашних условиях.

«Когда разрезаешь арбуз, мякоть берешь и в воду загружаешь, чистую воду. Если есть помутнение, это значит, хороший арбуз, а если какие-то нитриты или химикаты добавлены, он дает какую-то окраску розовую или любую другую, это означает, что есть наличие пестицидов», — говорит заведующий отделом надзора за безопасностью пищевых продуктов Токтогул Базарбаев.

Сотрудники столичного Центра санэпиднадзора жителей успокаивают: уровень нитратов в ранних арбузах в пределах нормы. Случаев отравлений в этом году не было. А в инфекционную больницу попадают те, кто перед употреблением забывает помыть ягоду и руки.

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