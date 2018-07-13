Самая желанная ведущая мира надела бикини и появилась на обложке журнала

Пышные бедра Янет Гарсии привлекают к экранам миллионы мужчин каждый раз, как показывают прогноз погоды. Только представьте себе — это чуть ли не самая рейтинговая передача Мексики!

И вот наконец Янет согласилась сняться на обложке журнала. Очаровательная телеведущая надела бикини и появилась в Maxim: в конце-концов, редакторы уговаривали ее почти целый год!

Всемирная слава пришла к Янет в 2015 году, после того как кто-то залил на YouTube подборку кадров с ее передачи. За считанные дни на страницу Янет подписалось несколько миллионов человек и сейчас она считается самой популярной телеведущей мира.

Кроме того, Янет успевает заниматься бизнесом. В родном Монтеррей ведущая открыла школу моделей, а недавно запустила и собственную линейку белья.