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13-летнюю девочку поставили разливать пиво в карельском магазине
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13-летнюю девочку поставили разливать пиво в карельском магазине 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В магазине на севере Карелии работал 13-летний ребенок. Прокуратура наказала должностных лиц.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, нарушение было выявлено в одном из магазинов в Лоухском районе республики.
В магазине работала 13-летняя девочка. В том числе она самостоятельно разливала пиво по литровым пластиковым емкостям для последующей продажи.
Как отметили в прокуратуре, в соответствии с действующим законодательством допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста.
За допущенные нарушения закона два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.
По материалам: ptzgovorit.ru
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