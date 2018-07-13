13-летнюю девочку поставили разливать пиво в карельском магазине

В магазине на севере Карелии работал 13-летний ребенок. Прокуратура наказала должностных лиц.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии, нарушение было выявлено в одном из магазинов в Лоухском районе республики.

В магазине работала 13-летняя девочка. В том числе она самостоятельно разливала пиво по литровым пластиковым емкостям для последующей продажи.

Как отметили в прокуратуре, в соответствии с действующим законодательством допуск к работам детей, не достигших 14 лет, не допускается, а к указанному виду работ допуск запрещен до достижения несовершеннолетним 18-летнего возраста.

За допущенные нарушения закона два должностных лица организации привлечены к дисциплинарной ответственности.