Звезды-ровесники: женщины против мужчин. Кто выглядит моложе?

Джонни Депп — 9 июня 1963 г. (55 лет) и Эль Макферсон — 29 марта 1964 г. (54 года)

Стрессы и невзгоды, которые сопровождают Джонни Деппа последние пару лет, не проходят даром. Актер стал выглядеть даже старше своего возраста. К тому же Депп далеко не в первых рядах зожников, что сказывается на коже и здоровье. То ли дело Эль Макферсон! Модели уже 54 года, а выглядит она сногсшибательно — это результат фитнеса, жестких диет и косметических процедур.

Эван Питерс — 20 января 1987 г. (31 год) и Блейк Лайвли — 25 августа 1987 г. (30 лет)

Эвану Питерсу 31 год, а выглядит он как выпускник колледжа. Юношеского шарма добавляют кудри и мягкие черты лица, так что роли студентов ему обеспечены еще лет на пять. Блейк Лайвли его ровесница, но выглядит немного старше. Актриса изменилась после рождения ребенка и сама не раз отмечала, что стала чувствовать себя взрослой женщиной. И выглядит теперь соответственно.

Джерард Батлер — 13 ноября 1969 г. (48 лет) и Дженнифер Энистон — 11 февраля 1969 г. (48 лет)

Во время их совместных съемок в фильме «Охотники за головами» (2010 г.) еще можно было предположить, что актеры одногодки, но время берет свое. Джерард изменил прическу и отпустил бороду, которая добавила ему пару лет. А Джен, кажется, застыла в одном состоянии — на вид красотке не больше 35! Типичный пример благотворного влияния спорта и правильного питания.

Джейми Дорнан — 1 мая 1982 г. (36 лет) и Энн Хэтэуэй — 12 ноября 1982 г. (35 лет)

Джейми хорош собой и в прекрасной физической форме — неудивительно, что выглядит он соответственно возрасту (даже чуть младше, если бы не борода). Но у Энн точно есть эликсир молодости! Иначе как объяснить, что в свои 35 лет она выглядит на 10 лет моложе?

Томас Сэнгстер — 16 мая 1990 г. (28 лет) и Кристен Стюарт — 9 апреля 1990 г. (28 лет)

Томас, наверное, как Дориан Грей , прячет где-то свой портрет, который стареет вместо него. Невозможно же в 28 лет выглядеть как подросток! Рядом с ним Кристен выглядит усталой женщиной в годах, хотя ей тоже 28 лет.

Ди Джей Куоллс — 10 июня 1978 г. (40 лет) и Гвендолин Кристи — 28 октября 1978 г. (39 лет)

Ди Джей разменял пятый десяток, а до сих пор играет трудных подростков. Причиной тому наследственность, внешность или рост и телосложение — мы не знаем, но если на экране ему доведется соседствовать с Гвендолин Кристи, то смотреться они будут как мать и сын. Впомните Бриенну из «Игры Престолов» — она женщина не хрупкая. А в жизни Кристи выглядит намного моложе и женственнее своей киногероини.

Джозеф Гордон-Левитт — 17 февраля 1981 г. (37 лет) и Меган Маркл — 4 августа 1981 г. (36 лет)

Джозефу вполне можно дать его годы — он возмужал, стал выглядеть серьезнее и старше. Чего не скажешь о Меган! Свадьба с принцем явно пошла ей на пользу — выглядит она молодо и свежо.

Брэдли Купер — 5 января 1975 г. (43 года) и Анджелина Джоли — 4 июня 1975 г. (43 года)

Ради фильма Брэдли Купер отрастил бороду и стал выглядеть на 10 лет старше. А может, все дело в непривычной для актера семейной жизни? Говорят, с Ириной Шейк не все так гладко, да и дочь обеспечивает бессонные ночи. Как бы то ни было, Брэдли не радует нас цветущим видом. Анджелина же, несмотря на скандалы вокруг развода с Питтом, выглядит отдохнувшей, здоровой и молодой.

Венсан Кассель — 23 ноября 1966 г. (51 год) и Сальма Хайек — 2 сентября 1966 г. (51 год)

Венсан Кассель сильно сдал, в последнее время выглядит как настоящий старик. Глядя на его фото, не верится, что актеру 51 год, тянет на все 70. Чего не скажешь о Сальме Хайек — мексиканская красотка все так же горяча в 51, как и в 31.

Крис Нот — 13 ноября 1954 г. (63 года) и Опра Уинфри — 29 января 1954 г. (64 года)

Узнаете Мистера Бига из «Секса в большом городе»? И мы нет. Крис Нот долго молодился, но годы берут свое. Справедливости ради хочется отметить, что примерно так и выглядит среднестатистический 63-летний мужчина. Опра же выглядит намного моложе своего возраста. Мы уверены, что дело не только в хорошем уходе за собой, но и в этничности — темнокожие женщины стареют намного позже.

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