Какого роста раньше были русские

Самыми высокими были московские вятичи и смоляне. Они считались настоящими богатырями — могучими и рослыми. Длина их тела составляла 161-173 см. Для сравнения — новгородские словене имели средний рост 156-164 см. Даже воспетый в былинах богатырь Илья Муромец (это реальный человек, чьи мощи хранятся в Киево-Печерской лавре) имел рост 177 см и считался великаном.

Гробница выдающегося полководца XII века, Александра Невского (хранится во Владимиро-Суздальском заповеднике) позволяет нам оценить рост этого человека, чьи заслуги и недюжинную физическую силу и мощь описывали его современники. Длина внутреннего пространства гробницы -167 см, то есть, при жизни его рост такого составлял порядка 160 см.

Причина

Постоянные миграции и межэтнические контакты населения этих территорий: между племенами древних славян, балтов, финно-угорских народов привели к низкому росту. Низкорослость являлась результатом естественных мутаций и дальнейшего генетического закрепления наиболее значимых параметров и признаков.

Низкий рост позволял также потреблять меньше пищи для сохранения нормальной жизнедеятельности организма, обеспечивал условия лучшей выживаемости и приспособляемости в условиях постоянных переселений. Все это дало возможность древним русичам существенно расширить территорию своего обитания, выжить и сохранить хорошие физические данные и здоровье.