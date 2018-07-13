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Какого роста раньше были русские
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Какого роста раньше были русские 

Кириллица 53 минуты назад
Фото: Кириллица
Самыми высокими были московские вятичи и смоляне. Они считались настоящими богатырями — могучими и рослыми. Длина их тела составляла 161-173 см. Для сравнения — новгородские словене имели средний рост 156-164 см. Даже воспетый в былинах богатырь Илья Муромец (это реальный человек, чьи мощи хранятся в Киево-Печерской лавре) имел рост 177 см и считался великаном.
Гробница выдающегося полководца XII века, Александра Невского (хранится во Владимиро-Суздальском заповеднике) позволяет нам оценить рост этого человека, чьи заслуги и недюжинную физическую силу и мощь описывали его современники. Длина внутреннего пространства гробницы -167 см, то есть, при жизни его рост такого составлял порядка 160 см.
Причина
Постоянные миграции и межэтнические контакты населения этих территорий: между племенами древних славян, балтов, финно-угорских народов привели к низкому росту. Низкорослость являлась результатом естественных мутаций и дальнейшего генетического закрепления наиболее значимых параметров и признаков.
Низкий рост позволял также потреблять меньше пищи для сохранения нормальной жизнедеятельности организма, обеспечивал условия лучшей выживаемости и приспособляемости в условиях постоянных переселений. Все это дало возможность древним русичам существенно расширить территорию своего обитания, выжить и сохранить хорошие физические данные и здоровье.
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